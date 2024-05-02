Принц Вільям поділився зворушливими новинами про принцесу Кейт та їхніх трьох дітей

На урочистому відкритті нового центру благодійної організації James Place Newcastle в англійському місті Тайн, принц Вільям поділився зворушливою новиною про свою дружину, принцесу Кейт, на тлі її триваючої боротьби з раком. На запитання присутніх про самопочуття Кейт і їхніх дітей, принц Уельський заспокійливо відповів: «У них все добре», а потім переключив свою увагу і похвалив одну з присутніх пані за значок на її сорочці.

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Під час свого візиту Вільям висловив вдячність жінкам, які прийшли подивитися на новий центр благодійної організації, що займається наданням підтримки чоловікам, які переживають суїцидальну кризу. Він з вдячністю сказав: «Дякую вам за те, що ви тут».

Ця гарна новина з'явилася після того, як 22 березня принцеса Уельська у сміливій заяві розкрила свій діагноз раку, деталі якого не розголошуються, пише Hello!

Кейт сказала: «Після моєї операції, яка спочатку вважалася нераковою, тести показали, що рак був присутній. Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування».

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Королівське подружжя, яке є батьками 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти і 6-річного принца Луї, нещодавно відсвяткувало 13-ту річницю свого весілля. З цієї нагоди на їхньому офіційному акаунті в Instagram з'явилося зворушливе чорно-біле фото з дня весілля.

У світлі проблем зі здоров'ям Кейт Вільям ненадовго відійшов від публічних заходів. Однак на початку цього місяця він повернувся в поле зору громадськості, відвідавши заходи в Західному Лондоні та Сурреї. Під час одного з візитів він отримав листівки для Кейт, яка щойно оприлюднила нове фото на честь 6-річчя їхнього сина Луї. Це, очевидно, глибоко зворушило принца. Вільям зазначив: «Дуже зворушливо бачити стільки підтримки Кейт в цей час».

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Після цих зустрічей Вільям відвідав середню школу англіканської церкви Святого Михайла поблизу Бірмінгема, де поділився безтурботним «татовим жартом», демонструючи ознаки гарного настрою, незважаючи на особисті труднощі.

Тим часом, король Чарльз і королева Камілла були помічені на своєму першому офіційному публічному заході з тих пір, як у палаці стало відомо, що король також проходить курс лікування від раку, деталі якого залишаються приватними. Чарльз підтримує тісний контакт зі своєю улюбленою невісткою, пропонуючи свою непохитну підтримку в цей важкий час.

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Кенсінгтонський палац не розголошує тип раку, оскільки високопоставлені члени королівської сім'ї намагаються зберігати особисте здоров'я та медичну документацію в таємниці. Причини серйозної операції на черевній порожнині, яку принцеса Кейт перенесла в січні, також не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон спростовує головну претензію принца Гаррі.

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