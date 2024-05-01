Є проблеми: чому Меган Маркл не приєднається до принца Гаррі в його подорожі до Великої Британії

Герцог Сассекський здійснить свою першу велику поїздку до Великобританії після торішньої коронації короля. 39-річний принц Гаррі відвідає службу з нагоди святкування десятої річниці «Ігор Нескорених» у соборі Святого Павла в Лондоні 8 травня. Проте невідомо, чи приєднається до нього у Великобританії дружина Меган Маркл та їхні двоє дітей, чотирирічний принц Арчі, і дворічна принцеса Лілібет, повідомляє Hello!

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Востаннє герцогиня Сассекська відвідувала батьківщину свого чоловіка у вересні 2022 року. Тоді подружжя Сассексів планувало з’явитися на церемонії нагородження WellChild Awards, але Меган Маркл пропустила подію через смерть королеви Єлизавети II.

Королівський редактор The Telegraph Ханна Фернесс вважає, що Меган Маркл навряд чи найближчим часом повернеться до Великої Британії.

«Існує досить важка історія про те, що Меган і діти не повернуться, доки не зможуть вирішити проблему їх безпеки на свій розсуд», — назвала причину відсутності Меган Маркл у Великій Британії Ханна Фернесс.

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Принц Гаррі позивався до суду на МВС Британії після того, як у лютому 2020 року було прийняте рішення не надавати йому охорону під час перебування в цій країні. Цьогоріч у грудні адвокати герцога Сассекського подали його емоційну заяву до Високого суду, в якій герцог пояснив, чому вони з Меган Маркл переїхали до США після того, як у 2020 році залишили посаду членів королівської сім’ї.

«Великим сумом для нас обох було те, що ми з дружиною відчули, що змушені залишити роль членів королівської родини і покинути країну в 2020 році. Велика Британія — мій дім. Велика Британія займає центральне місце в спадщині моїх дітей і є місцем, де я хочу, щоб вони почувалися як вдома так само, як і там, де вони зараз живуть у США. Цього не може статися, якщо їм неможливо забезпечити безпеку, коли вони перебувають на території Великої Британії. Я не можу таким чином наражати свою дружину на небезпеку, і, враховуючи мій життєвий досвід, я не хочу без потреби наражати себе на небезпеку», — пояснив принц Гаррі.

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Наразі відомо, що Меган Маркл приєднається до герцога Сассекського під час поїздки до Нігерії в травні.

Принц Гаррі відвідав Велику Британію в лютому цього року після новин про діагностований рак у короля Чарльза III. Батько і син мали 45-хвилинну зустріч у Кларенс-хаусі, перш ніж монарх вирушив до Сандрінгема.

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Раніше повідомляли про те, що стосунки між принцом Гаррі та королівською родиною загострилися після його гучних заяв про Чарльза III та королеву Каміллу та подружжя Уельських в інтерв’ю Опрі Вінфрі, а також після видання мемуарів герцога Сассекського.

Фото Getty Images

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