Рецепт 1863 року та сімейний рушник: популярні телеведучі про традиції святкування Великодня

Ведуча «Сніданку 1+1» Валентина Хамайко буде готувати паску за стародавнім рецептом, який знайшла працівниця музею історії Києва і через соцмережі звернулися до Валентини з проханням адаптувати рецепт до життя. Рецепт датований 1863 роком і належав київській родині професора Піскорського.

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- Паску буду пекти за особливим старовинним рецептом, — розказала «ФАКТАМ» Валентина. — Цього року у мене не буде ефіру на Великдень, тож разом з усією родиною підемо до церкви святити паски. Бо, нарешті, на цей Великдень ми всі разом, чого дуже давно не було. Перед Великоднем ми збирали багато родинних фотографій, спілкувалися з батьками Андрія, бо саме зараз я активно збираю інформацію щодо нашого роду. Всі можливі історії намагаюся записувати, аби передати наступним поколінням. Тому, думаю, і на Великдень будемо всі разом дивитися фотографії і згадувати родинні історії. Діти вже у тому віці, коли можуть гарно все запам’ятовувати, і для нас усіх це дуже цінно.

Валентина Хамайко

Старовинний рецепт від Валентини Хамайко розрахований на 2 паски.

Інгредієнти: РЕКЛАМА Яйця — 3 шт. або жовтки — 6 шт.

Борошно — 300 г

Гаряче молоко — 200 мл

Вершкове масло — 90 г

Цукор — 80 г

Дріжджі — 20 г

Ванільний цукор — 10 г

Родзинки — 100 г

Журавлина — 100 г

Цедра апельсина — 2−3 ст. л цукат

Кориця — 1 ч. л

Кардамон — ¼ ч. л Молоко доводимо до кипіння, після наливаємо і змішуємо з борошном. Жовтки ретельно розтираємо з цукром. Як тільки жовтки побіліли, додаємо до них заварене тісто. Сюди ж додаємо свіжі дріжджі й лише 250 г борошна і ні грама більше. Поступово, до вже вологого тіста, вмішуємо м’яке масло. Тісто виходить досить липке. Готове тісто залишаємо на 1 годину для «відпочинку». До замочених сухофруктів додаємо невелику кількість кориці та кардамону. Загортаємо тісто і розділяємо на дві частини так, щоб усі родзинки були заховані всередину. Зверніть увагу, що тісто має займати третину форми. Залишаємо паски в тиші та теплоті на цілу годину. Паску випікати в духовці при температурі 175 градусів протягом 35 хвилин.

Ведучий Факти ICTV та марафону «Єдині новини» Петро Дем’янчук традиційно на Великдень ходить з сім’єю до церкви.

- Ми вранці, ще як птахи не співають, усією сім'єю йдемо до церкви і не лише освятити паски і окропитись, а й символічно зустріти схід Сонця, наче пробудження нового життя і попросити у Всевишнього про те, що важливо на той момент, — розказав «ФАКТАМ» Петро. — Була традиція збиратись родиною на моїй малій батьківщині в Івано-Франківську, але зараз це на паузі.

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Ми випікаємо паски за власним та особливим рецептом.

Інгредієнти: РЕКЛАМА 1 стакан теплого молока;

50 г вершкового масла;

100 г цукру;

50 г «живих» дріжджів;

2 збиті яйця;

сіль, ваніль, цукати, сухофрукти. Все з'єднати та замісити. Залишаємо тісто відпочити, щоб воно підійшло. Форми потрібно трішки змастити теплим вершковим маслом і розподілити тісто на ⅓ частину форми. Трошки чекаємо, щоб паска піднялася та випікаємо в духовці 25−35 хвилин.

Петро Дем’янчук

Ведучий програми «Факти тижня на ICTV» Сергій Кудімов на Великдень традиційно їздив у церкву, що у Житомирі. Але то було до війни.

- Ця церква знаходиться в Житомирі і має особливе значення для нашої родини, — каже Сергій. — По-перше, в 1906 році поруч відкрили церковно-парафіяльну школу — першим вчителем якої був мій прадід Дмитро Кудімов. По-друге, в цій церкві хрестили мене, мою дружину, двох наших дітей. На жаль, в останні роки ми поставили на паузу цю традицію, але обов’язково відновимо її після нашої перемоги.

Ведуча «Факти ICTV» та марафону «Єдині новини» Юлія Сенік зізнається, що завжди дотримується 40-денного посту.

- До Великодня готуватися починаємо ще з четверга: генеральне прибирання, прикрашання оселі та подвір’я, планування меню, — розповіла «ФАКТАМ» Юлія. - Ми з донькою зазвичай займаємося крашанками, пасками, закусками, чоловік відповідає за м’ясне меню. Ми завжди дотримуємося 40-денного посту, останні дні перед Великоднем особливо суворі. Тому всі в очікуванні застілля, розговіння.

Пасхальну ніч щороку проводимо в Храмі на Великодній літургії. А рано-вранці збираємося за святковим столом. Уже третій рік нова традиція — зібрати, передати пасхальні гостинці нашим захисникам на передову. Аріна окремо збирає подарунки від себе — мотиваційні малюнки для наших Героїв.

Юлія Сенік

Ведуча марафону «Єдині новини» і керівниця «Факти ICTV» Олена Фроляк зізнається, що з війною змінила сімейні традиції.

- Раніше ми їздили у гості до мами у моє рідне місто Косів на Івано-Франківщині, але зараз після її переїзду святкуємо в Києві у брата або у мене вдома, — каже Олена. — Всією родиною збираємо великий і гарний кошик, йдемо в церкву, а потім відпочиваємо цілий день.

Мама завзято готує стіл, на якому є традиційний і неймовірно смачний косівський салат «Шухи», ковбаска та сало, ну і куди ж без холодцю, без нього не буває жодне свято в нашій родині. Традиційно на столі є рушник, який вишила власноруч моя мама, йому вже більше 10 років. Ми його зберігаємо і будемо передавати з покоління в покоління.

Олена Фроляк з родиною

Григорій Герман, телеведучий ICTV2, ведучий програми «Ранок у великому місті» і кулінарний блогер щороку з сім’єю ходять до церкви освячувати паски. Цього року він з дружиною та двома синами їдуть до Кафедрального греко-католицького собору. Цього року в родині Германів не планують пекти святкові паски, а замовлять у друзів-рестораторів. Проте сімейним рецептом паски — тещиним, Григорій щиро поділився з читачами.

Сирна паска 1 кг базарного жирного сиру збиваємо блендером до однорідного стану. 2 стакани цукру додаємо. 10 яєць перемішуємо, але не збиваємо — це важлива деталь! 200 г густої домашньої сметани додаємо до тіста. 1,5 столової ложки борошна, перемішуємо. 200 г промитих родзинок, ваніль, цедру 2 лимонів і трохи солі — все до суміши. Виливаємо до силіконової форми. Випікаємо за температури 180 °C, 2−3 години. Готова — коли зверху утворюється коричнева скоринка. На прокол — шпажка має бути волога, але без шматочків сиру.

Ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок» (СТБ) Надія Матвєєва (фото у заголовку) каже, що в цьому році Великдень буде для неї незвичним.

- Цього року на Великдень буду у лікарні з мамою, бо готуємо її до операції, — розповіла «ФАКТАМ» Надія. - З вдячністю привітаю медиків, які про неї дбають, пригощу паскою. До святкового столу обов'язково готую овочевий салат з молодої капусти, огірків, зеленої цибулі, петрушки та олії. Страва проста, але справді потрібна разом з традиційними великодніми смаколиками.

Усім українцям від души бажаю миру, спокою та міцного здоров'я. Прості життєві радощі напевно є нашою найбільшою потребою. Нам необхідно зберігати єдність та людяність заради збереження України та українців.

Акторка детективного серіалу «К.О.Д.» (СТБ) Тетяна Кравченко цьогоріч на Великдень буде із сім’єю — сином та чоловіком.

- Ми обов’язково підемо до церкви святити паски, це наша щорічна традиція, — поділилася з «ФАКТАМИ» Тетяна. — Що стосується святкового столу — окрім традиційних пасок та крашанок, планую також приготувати вареники з картоплею і капустою, мої рідні їх дуже люблять.

Тетяна Кравченко

Ведуча проєкту «Коло спорту» (Дім) Діана Звягінцева разом з чоловіком будуть святкувати Великдень дома, у Києві.

- Традиційно ми збираємось всією сімʼєю у моєму рідному Хмельницькому, — розповіла «ФАКТАМ» Діана. — Але у цьому році зробити це складно. Тому мама буде пекти паску дома по рецепту бабусі, а я у Києві зроблю крафіни. Звичайно, у неділю ми з чоловіком підемо до церкви.

Раніше «ФАКТИ» нагадували, що покласти в кошик для освячення в церкві на Великдень.

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