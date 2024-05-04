Близнюкам — Колісниця, Терезам — Верховна жриця, а Козерогам — Колесо Фортуни: Таро-прогноз на тиждень з 6 по 12 травня від мольфара Макса Гордєєва

Таро — не менш популярна система дізнаватися про майбутнє, ніж прогнози по зірках, як у Анжели Перл, чи передбачення за Східним колом з 12 тваринок.

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Відомий київський мольфар Макс Гордєєв вважає, що кожна з систем має свої перевагу, тому краще вживати будь-яку з них, перевіряючи результати прогнозів на майбутнє. На прохання одного з видань мольфар склав гороскоп на майбутній тиждень, який почнеться з першого понеділка після Великодня, 6 травня.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта Таро: Маг

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Наступного тижня використовуйте свою вроджену силу прояву і творчості. Карта Маг нагадує вам про вашу здатність перетворювати свої мрії на реальність за допомогою цілеспрямованих намірів і дій. Проявіть свою винахідливість і візьміть свою долю у свої руки. Довіртеся своїм навичкам і талантам, щоб подолати будь-які перешкоди, які можуть виникнути.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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Карта Таро: Місяць

Тельці, наступного тижня керуйтеся глибинами своєї підсвідомості з цікавістю та інтуїцією. Карта Місяць запрошує вас дослідити сфери таємниць та інтуїції, які лежать за завісою свідомості. Прийміть тіні як джерело мудрості й прозріння, довіряючи своєму внутрішньому голосу, який висвітлить шлях до більшої ясності і розуміння.

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Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта Таро: Колісниця

Використовуйте свою внутрішню силу і рішучість, щоб рухатися вперед наступного тижня. Карта Колісниця означає перемогу і тріумф над перешкодами. Повірте у свої здібності й робіть рішучі кроки на шляху до своїх цілей. Використовуйте свої лідерські якості й безстрашно йдіть до успіху з непохитною впевненістю.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта Таро: Імператор

Наступного тижня скористайтеся своєю владою і прийміть свою роль лідера. Карта Імператор означає владу і контроль. Повірте у свою здатність приймати мудрі рішення і впевнено керувати. Встановіть чіткі межі і стверджуйте себе у всіх справах. Використовуйте свою внутрішню силу і завоюйте повагу оточуючих.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта Таро: Зірка

На наступному тижні ви будете керуватися почуттям надії і натхнення. Карта Зірка осяює вас своїм світлом, спрямовуючи до ваших найвищих прагнень. Довіртеся Всесвіту, який забезпечить вам керівництво і підтримку на шляху до здійснення ваших мрій. Будьте оптимістами і дозвольте своєму внутрішньому світлу яскраво сяяти на загальний огляд.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро: Відлюдник

Наступного тижня вам варто поринути в усамітнення і самоаналіз. Карта Відлюдник закликає вас відсторонитися від шуму світу і шукати мудрості зсередини. Довіртеся своєму внутрішньому керівництву, коли будете подорожувати глибинами своєї душі. Скористайтеся можливістю самопізнання і дозвольте своїй інтуїції висвітлити шлях вперед.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Верховна жриця

Прислухайтеся до своєї інтуїції і внутрішньої мудрості. Карта Верховна Жриця пропонує вам довіритися своїм інстинктам і звернути увагу на тонкі послання Всесвіту. Прийміть таємниці життя і дозвольте своїй інтуїції вести вас до більшого розуміння. Довіртеся божественній мудрості, яка живе всередині вас.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Імператриця

Пориньте в енергію творчості і достатку. Карта Імператриця закликає вас прийняти свої інстинкти виховання і культивувати красу в усіх аспектах вашого життя. Довіртеся благодатній енергії Всесвіту, яка підтримає ваші починання. Дозвольте собі віддаватися життєвим радощам і насолоджуватися розкішшю, яка вас оточує.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Дурень

Ви відчуєте потяг до пригод і спонтанності. Карта Дурень запрошує вас зробити крок у невідоме з довірою та оптимізмом. Використовуйте нові можливості і робіть сміливі кроки назустріч. Довіртеся подорожі і дозвольте собі керуватися мудрістю своєї інтуїції.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Готуйтеся до змін у фортуні і несподіваних можливостей на наступному тижні. Колесо Фортуни обертається на вашу користь, відкриваючи нові цикли зростання і розширення. Приймайте зміни з відкритим серцем і довіряйте планам Всесвіту щодо вас. Будьте гнучкими і використовуйте можливості, які з'являються на вашому шляху.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Вежа

На вас очікують глибокі одкровення і трансформаційні зрушення. Карта Вежа віщує період потрясінь, коли старі вірування і структури будуть піддані сумніву. Сприймайте дискомфорт зростання з мужністю і стійкістю, знаючи, що з попелу руйнування постає потенціал для глибокого оновлення. Довіртеся процесу трансформації, який приведе вас до більшої автентичності та розширення можливостей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Справедливість

Шукайте баланс і справедливість у всіх своїх справах. Карта Правосуддя нагадує вам про необхідність діяти чесно і неупереджено. Довіртеся універсальним законам карми, щоб досягти справедливості і рівноваги у своєму житті. Будьте чесними і приймайте рішення, які відповідають вашим принципам і цінностям.



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Фото instagram.com/maxgord/

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