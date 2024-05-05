Неділю, 5 травня, астрологи вважають днем, сприятливим для будь-яких дій, у тому числі й в особистому житті. Наприклад, зробити пропозицію руки та серця. Втім, грати весілля сьогодні не рекомендується — робити це на Великдень, який цього року припав на 5 травня, вважається поганою прикметою.

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Овен

Сьогодні ви отримуватимете звістки з різних джерел, але не всі вони будуть надійними. Ваше завдання перевіряти всю інформацію, намагатися зрозуміти, хто хоче ввести вас в оману. Не беріться за справи, які не принесуть матеріального прибутку, не ведіть порожніх розмов, економте свій час, інформує Ukr.Media.

Телець

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Проявляйте твердість, не поступайтеся в суперечках, якщо відчуваєте свою правоту. Ваші особисті стосунки можуть зіпсуватися. Приділіть більше уваги своєму партнеру, не забувайте говорити теплі слова. Поспіх у справах може призвести до помилок, тому рухайтеся в комфортному для вас темпі, перевіряйте роботу.

Близнюки

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Бажання зробити якомога більше може призвести до зворотного результату. Складіть чіткий план на день, розставте пріоритети і вирішуйте питання крок за кроком. Вашу високу працездатність і ефективність помітить начальство. Не соромтеся просити про допомогу, якщо це необхідно.

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Рак

Є ймовірність, що сьогодні ви візьмете на себе зобов'язання, які не зможете виконати. Розраховуйте свої сили, не намагайтеся зробити все й одразу. Особисті стосунки можуть зіпсуватися. Щоб порозумітися з партнером, Ракам доведеться ділитися дуже особистими речами.

Лев

Сьогодні може здійснитися якась ваша мрія, якщо ви виявите силу волі та рішучість. Леви зроблять крок уперед у кар'єрі, зустрінуть когось особливого або потішать своїх рідних. Більше спілкуйтеся: 5 травня вдалий день для потрібних знайомств і просто для приємного проведення часу.

Діва

Не варто наполягати на якомусь питанні, якщо ви не бачите прогресу. Відкладіть його на час, займіться чимось легким і приємним. Люди, зустрінуті вами сьогодні, можуть допомогти в майбутніх проєктах або просто стануть вашими хорошими приятелями. Дівам потрібно бути економнішими.

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Терези

Є шанс завершити все те, що ви відкладали вже тривалий час. Вдалий день для дрібних рутинних справ. Терези уважні й активні, тому можуть займатися кількома питаннями одночасно. Не погоджуйтеся на сумнівні пропозиції, щоб не потрапити в неприємну історію.

Скорпіон

Користуйтеся в роботі тільки тими методами, у яких упевнені. Експерименти або авантюри сьогодні Скорпіонам протипоказані. Не відмовляйте в допомозі, якщо вас про це просять. В особистих стосунках 5 травня не варто проявляти ініціативу. Насолоджуйтеся тим, що маєте, не намагайтеся щось змінити.

Стрілець

Ваші думки зайняті фінансовими питаннями, способами заробітку і збільшення свого добробуту. Стрільцям корисно скласти план дій, порадитися з професійними людьми, але реалізацію своїх ідей поки краще відкласти. Увечері погуляйте, покатайтеся на велосипеді.

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Козоріг

У вас накопичилося багато справ, які давно чекають свого часу. Козорогам краще працювати на самоті, щоб не відволікатися і не витрачати дорогоцінний час на розмови. Ваші близькі потребують більшої уваги: проявіть турботу, поговоріть про їхні успіхи або проблеми, підтримайте.

Водолій

Ваш розслаблений настрій і погана концентрація не дозволять займатися серйозною роботою. Заплануйте що-небудь легке на 5 травня, що не потребує розумових або фізичних зусиль. Добре, якщо у Водоліїв є можливість провести день вдома з гарною книгою.

Риби

День активний і плідний. Вам доведеться вирішити багато питань, спілкуватися з колегами, вступати в палкі дискусії. Зірки радять Рибам пам'ятати про відпочинок, не перенапружуватися. Влаштуйте побачення своїй половинці, зробіть романтичний сюрприз, приготуйте щось особливе.

Таро-прогноз на тиждень з 6 по 12 травня від мольфара Макса Гордєєва читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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