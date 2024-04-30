Перед від'їздом на схід він зміг побачити рідних. Востаннє: у бою за Очеретине загинув воїн з Рівненщини

Високу ціну платить Україна за свою свободу та незалежність. Платить життям найкращих, сміливих, відважних патріотів своєї землі, своєї країни. У Здовбицькій громаді Рівненської області поховали вірного сина України Володимира Хлопека. Йому навіки 57 років, повідомили у громаді:

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«Володимир, закінчивши 10 класів, вступив до Здолбунівського професійно-технічного училища № 3. По досягненню 18-річного віку був призваний на строкову службу, яку проходив у білорусі. Після служби продовжив навчання та здобув професію електрогазозварювальника. Згодом влаштувався працювати на Квасилівський завод. Одружився. Подружжя — Володимир та Галина — виховало двох діток — доню Юлію та сина Андрія».

З початком повномасштабного вторгнення російського агресора Володимир вирішив стати на захист Батьківщини. І вже 26 лютого 2022 року був біля Здолбунівського військкомату, невдовзі вступив до лав ЗСУ. У складі 104-ї бригади 59-го батальйону герой ніс службу в північних районах Рівненської області. Перед від’їздом на схід йому вдалося на кілька днів потрапити додому, побачити рідних, на жаль, востаннє.

«14 квітня захисник з побратимами був направлений в місто Запоріжжя, а 15 квітня — на бойові позиції в населений пункт Очеретине Покровського району Донецької області. Звідти й прийшла страшна звістка про те, що 20 квітня 2024 року старший солдат Володимир Хлопек загинув на полі бою», — розповіли у громаді.

Поховали Володимира Хлопека у рідному селі

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Поховали героя на кладовищі рідного села.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Донеччині загинув 47-річний боєць з Черкащини Сергій Захарченко.

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