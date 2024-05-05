39.28 / 39.84 42.16 / 42.90
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Не хіханьки і не хаханьки»: в Одесі звільнили поліцейську після скандалу з «великоднім» відео

17:20 5 травня 2024
Нацполіція

В Одесі, яку останніми днями регулярно обстрілює ворог, звільнили поліцейську, яка висловила невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

«Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків. Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва», — йдеться у повідомленні.

В поліції повідомили, що наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено.

«Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому. Національна поліція України готова захищати і оберігати громадян як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту. Ми шануємо наші традиції, маємо святі і духовні цінності», — повідомили правоохоронці.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в соцмережах розгорівся скандал. Працівники спецпідрозділів Нацполіції в Дніпропетровській області відмовилися переходити в штурмову бригаду «Лють».

РЕКЛАМА

394

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Близнюкам — Колісниця, Терезам — Верховна жриця, а Козерогам — Колесо Фортуни: Таро-прогноз на тиждень з 6 по 12 травня від мольфара Макса Гордєєва

огірки

Полийте цим огірки у травні, і вони миттю підуть в ріст: будете збирати урожай мішками (відео)

Унітаз

Так роблять в туалетах Монмартру: як француженки виготовляють чудо-таблетки для унітазу

Гороскоп

Щурам — терпіння, Бикам та Драконам — спокій, Собакам — оптимізм: східний гороскоп на тиждень 6 — 12 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту