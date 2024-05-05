«Не хіханьки і не хаханьки»: в Одесі звільнили поліцейську після скандалу з «великоднім» відео

В Одесі, яку останніми днями регулярно обстрілює ворог, звільнили поліцейську, яка висловила невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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«Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків. Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва», — йдеться у повідомленні.

В поліції повідомили, що наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено.

«Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому. Національна поліція України готова захищати і оберігати громадян як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту. Ми шануємо наші традиції, маємо святі і духовні цінності», — повідомили правоохоронці.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в соцмережах розгорівся скандал. Працівники спецпідрозділів Нацполіції в Дніпропетровській області відмовилися переходити в штурмову бригаду «Лють».

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