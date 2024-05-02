Пенсіонерам у 9 областях встановлено нову доплату до пенсії: на які суми розраховувати

Частина пенсіонерів можуть отримувати надбавки до пенсії протягом травня та червня. Це передбачено спеціальною програмою від ООН, яка діє в Україні з серпня 2023 року, повідомили у Пенсійному фонді України.

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Щоб отримати надбавки до пенсії, слід відповідати заявленим критеріям.

Надбавку до пенсій можуть отримати лише пенсіонери, у тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території активних чи можливих бойових дій в одній з дев’яти областей: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумський, Харківські, Херсонській, Чернігівській.

На доплати також можуть претендувати пенсіонери з дуже маленькими пенсійними виплатами, адже розмір допомоги становить різницю між 3250 гривнями та розміром пенсії, яку отримує людина (з усіма надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями та цільовою допомогою).

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Надбавку можуть отримати лише пенсіонери, які не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року, а також виплати для ВПО.

Якщо пенсіонер припиняє відповідати хоча б одному з критеріїв, виплата допомоги припиняється.

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У Пенсійному фонді зазначили, що для отримання надбавки до пенсії нікуди звертатися не потрібно — її нарахують автоматично відповідно до даних, які є у системі ПФУ.

Гроші пенсіонерам отримають на банківські картки або через відділення «Укрпошти».

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Нагадаємо, влітку доплату до пенсії також отримають люди, яким виповнилось 70 років. Деякі категорії пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед державою, теж можуть отримати надбавку. Розмір цієї надбавки встановлюється індивідуально залежно від характеру та рівня заслуг кожного пенсіонера.

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