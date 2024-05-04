Частині українців стаж враховуватимуть по-новому: експерт пояснив деталі

25 квітня у Верховній Раді ухвалили пенсійний законопроєкт № 9453, який містить як позитивні зміни, так і ті, що ускладнять життя багатьом і нинішнім, і майбутнім пенсіонерам.

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Про це говорить у новому відео на Youtube-каналі «На пенсії» експерт Сергій Коробкін.

Як враховуватимуть стаж, набутий за кордоном

Новий закон, за його словами, передбачає зарахування стажу тим, хто працює за кордоном. Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, набутий в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення та внески до Пенсійного фонду України не сплачувалися.

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Тобто людина після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме змогу зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на пенсію в Україні у 60, 63 або 65 років залежно від наявного стажу.

Для цього необхідно буде надати до Пенсійного фонду документ, що підтверджує роботу за межами України. Однак варто звернути увагу, що такий стаж враховуватиметься тільки для визначення права на пенсію, але не враховуватиметься під час її розрахунку.

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Якщо у людини не вистачає стажу, щоб вчасно піти на пенсію, то весь закордонний стаж врахують, але зроблять це умовно. Цей умовний стаж дасть змогу піти на пенсію вчасно, а от розмір самої пенсії визначатиметься тільки виходячи зі стажу набутого в Україні, тобто тільки за той час, коли сплачувалися страхові внески. Тобто робота за кордоном не впливатиме безпосередньо на коефіцієнт стажу та розмір пенсії.

Як враховуватимуть стаж у росії та інших країнах СНД

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Але, загалом, ця норма, певною мірою, є революційною, адже в міністерстві нагадали, що і росія, і Україна вийшли з пенсійної угоди між державами-учасницями СНД. І у зв’язку з цим українці, які свого часу працювали в росії, білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої діяльності до свого страхового стажу в Україні.

До страхового стажу під час призначення пенсії в Україні не зараховуватиметься робота в росії та частково не зараховуватиметься робота на непідконтрольних територіях. Хоча, в принципі, вона і сьогодні не зараховується, тому що страхові внески до Пенсійного фонду не сплачуються. Тепер без внесків зараховуватиметься будь-який стаж за кордоном, крім росії.

«Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди — військової служби, у силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади», — повідомили в Мінсоцполітики.

Як призначатимуть пенсії кримчанам

Спрощується механізм виплати пенсії для кримчан. Для них скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду рф. Відтепер людині, яка переїхала з Криму, просто достатньо подати заяву, в якій вказати, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримати в Україні. Жодних підтверджень від пенсійних органів Криму не потрібно.

Раніше таке підтвердження в Пенсійному фонді вимагали. Людина його надати, природно, не могла і пенсію просто не призначали.

Також нагадаємо, що для пенсіонерів, які мешкають у 9 областях України, встановлено нову доплату до пенсії.



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