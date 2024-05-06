В перший понеділок після Великодня на багатьох людей можуть чекати цікаві події, які нададуть життю яскравості, прогнозують астрологи.

Сьогодні можна сміливо братися за складні завдання — друзі та перевірені союзники обов'язково допоможуть. Вечір рекомендується приділити відпочинку у сімейному колі — це сприятиме поліпшенню самопочуття всіх членів сім'ї, радять знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

На початку дня можливі невеликі труднощі, які ви швидко подолаєте. Гарний час, щоб позбутися старих звичок: стан зірок такий, що зробити це можна без особливих зусиль. Не втрачайте концентрації, навіть якщо займаєтеся добре знайомою справою: можуть бути неприємності.

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Телець

Якісь події будуть засмучувати або дратувати Тельців, але не втрачайте холоднокровності. У розмовах треба проявляти витримку, не починати сварки з оточуючими. Сьогодні ви можете зіпсувати стосунки з потрібними людьми або образити когось близького різким словом.

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Близнюки

День підходить для спілкування, налагодження нових зв'язків. Не соромтеся розповідати про свої ідеї, ділитися планами. Є шанс, що сьогоднішнє знайомство переросте в романтичні стосунки. Однак роботу, де потрібна уважність або акуратність, зірки рекомендують відкласти.

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Рак

Вдалий і плідний день. 6 травня можна знову повернутися до старих планів або проєктів, які з якихось причин було відкладено, або відновити перервані ділові зв'язки. Вечір проведіть із друзями, яких давно не бачили. Можливо, вам зроблять романтичний сюрприз.

Лев

Сьогодні є шанс завершити якусь важливу або складну справу, над якою ви давно працюєте. Спілкування принесе вам задоволення. Буде шанс зустрітися з людиною, яку ви давно не бачили. Влаштуйте побачення своїй половинці, зробіть подарунок. Гарний день, щоб відкрити свої почуття.

Діва

Підвищена нервозність і тривожність не дає зосередитися й ефективно виконувати свою роботу. Вам сьогодні не варто братися за складні відповідальні справи, щоб не наробити багато помилок. Від допомоги близьких також краще відмовитися: вас не задовольнить результат їхньої роботи.

Терези

День очікується напружений і зайнятий. Будуть виникати суперечки, коли Терезам необхідно проявляти твердість і відстоювати свою позицію. Уникнути серйозних конфліктів 6 травня вам допоможе спокій і професіоналізм. Увечері, щоб зняти стрес, займіться улюбленим творчим хобі.

Скорпіон

Зірки радять бути гранично обережними, не ризикувати і не експериментувати. У справах використовуйте добре знайомі методи. Цього дня обставини можуть складатися проти вас, тому пам'ятайте про свій минулий досвід і прислухайтеся до інтуїції, щоб уникнути втрат.

Стрілець

Перша половина дня буде для Стрільців успішнішою. Ви можете отримати радісні звістки, вдасться завершити якусь складну справу. Після обіду будьте уважнішими в роботі, не давайте відповідь, не подумавши й не прорахувавши можливі ризики. Дійте не поспішаючи, будьте обережні.

Козоріг

Несподівані проблеми доведеться вирішувати Козорогам у першій половині дня. До обіду ситуація почне поліпшуватися і ваш настрій помітно підніметься. Якесь серйозне сімейне питання вдасться вдало вирішити: проявляйте ініціативу, частіше спілкуйтеся з близькими. Короткі поїздки будуть вдалими.

Водолій

Сьогодні обставини складатимуться на вашу користь. Нові знайомства Водоліїв виявляться корисними й приємними. Також спілкування з близькими допоможе з'ясувати старі протиріччя і зміцнити довіру в родині. Вечір корисно провести в компанії друзів, у публічному місці: ви будете в центрі уваги.

Риби

Зірки попереджають, що 6 травня не слід довіряти малознайомим людям. Вони можуть використовувати вашу прихильність і маніпулювати вами. Несподівані затримки або складнощі в роботі завадять вашим планам здійснитися. Увечері не робіть поспішних висновків: ваша думка може швидко змінитися.

Ввечері, як можна зрозуміти, представникам всіх знаків Зодіаку краще зосередитись на відпочинку і дізнатися, що відбувається в світі. Зокрема, українська модель з бюстом 14-го розміру Міла Кузнєцова зараз направилась до Швеції, щоб підтримати наших дівчат на конкурсі «Євробачення-24» і показала, яка зараз ситуація за кордоном.

Тому більшості українців (особливо чоловікам) зараз, вочевидь, краще бути вдома і не шукати на свою голову зустріч з представниками ТЦК, а спокійно слухати нову музику.

Тим більше, що серед новинок є доволі неочікувані. Так, «ветеран» шоубізу Сашко Положинський приготував нову пісню зі співачкою Бажаною. І навіть вживання нехороших слів у ній тільки допомагає більше ненавидіти війну і росіян, які її принесли в Україну.

Ще один «довгожитель» сцени також не зміг висловити почуття без матюків. Але вони в пісні виглядають цілком органічними.

В той же час автор хіта «Цей сон», який став візитівкою Лесі Іванівни, не став відходити від своїх стандартів і продовжує лити з колонок ритмічне «бум-ца-ца».

На допомогу йому підтягується ще один «фрістайліст» Сергій Піскун.

Також порадував на Великдень «двійник Олега Винника» Андрій Кравченко, випустивши у продовження «Золота» свою «Живу любов».

Трохи «не попадають в ритм» автори хіта «Батіна тачка»: вони вирішили перевипустити одну зі своїх колишніх пісень, щоб підігріти інтерес до нового альбому, реліз якого намічений на 10 травня.

А ось, до речі, і знаменита «Батіна тачка» про те, як «заїхав у двір сталевий звір».

В цілому новинок назбиралось чимало, тому всім нам буде що слухати.

Тим більше, що деяким людям точно пощастить у травні.

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