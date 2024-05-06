«Якщо росія переможе в Україні, у нас більше не буде безпеки в Європі», — Макрон

«Як я вже сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає», — заявив президент Франції Макрон в інтерв'ю The Economist, відповідаючи на питання про можливе розгортання західних сухопутних військ в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці лютого президент Франції вже висловлювався на користь цього, незважаючи на постійну критику, в тому числі з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

«Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був український запит — чого сьогодні немає — тоді ми мали б право поставити собі це питання», — сказав Макрон.

Однак він підкреслив, що виключати це з самого початку означало б не засвоїти уроки останніх двох років війни.

РЕКЛАМА

«Ми, безсумнівно, були занадто нерішучими, коли формулювали межі нашої торгівлі з кимось, хто їх більше не має і є агресором».

Еммануель Макрон підкреслив, що розкривати свої стратегічні плани також було нерозумно. Інакше західні держави лише послаблять себе. Він знову дав зрозуміти, чому він вважає необхідною стратегічну невизначеність: «Якщо росія переможе в Україні, у нас більше не буде безпеки в Європі. Хто може гарантувати, що росія на цьому не зупиниться. Якою буде безпека для інших сусідніх країн, Молдови, Румунії, Польщі, Литви та багатьох інших?«

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що у НАТО назвали умови, за яких Альянс вступить у війну з росією.

Фото Getty Images

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook