Втрати росії в Україні: у Франції оприлюднили свої підрахунки

Міністерство закордонних справ Франції підрахувало, що з початку війни з Україною загинуло близько 150 000 російських солдатів, повідомив глава французької дипломатії. Стефан Сежурн заявив, що разом з пораненими втрати росії сягають пів мільйона військовослужбовців.

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«Військова поразка росії вже сталася, — заявив Сежурн, маючи на увазі російські втрати. — І в чому ж сенс всього цього? Це можна підсумувати словом «даремно».

Французька влада оцінює російські втрати нижче, ніж українська. У лютому президент Володимир Зеленський повідомив про 180 000 загиблих ворожих солдатів. На противагу цьому, розвідка Великої Британії у квітні підрахувала, що близько 450 000 росіян були вбиті або поранені в Україні, нагадує AFP.

У середині квітня новинний портал BBC повідомив, спираючись на власний аналіз, що росія втратила щонайменше 50 000 військовослужбовців. BBC разом з волонтерами та незалежною медіа-групою «Медіазона» збирає розрізнені дані про російські втрати зі ЗМІ, блогів та соціальних мереж. Група також проводить моніторинг кладовищ.

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Раніше повідомлялася думка аналітиків про тактичні здобутки росіян на фронті — краху української оборони не буде.

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