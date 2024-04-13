«Противник періодично досягає тактичного успіху»: Сирський розповів, як загострилася ситуація на Східному фронті

Після президентський виборів в росії, на яких очікувано переміг путін, обстановка на Східному фронті суттєво загострилася, особливо останніми днями.

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«Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону використовуючи десятки танків та БМП», — повідомляє головком ЗСУ Олександр Сирський.

Так, ворог активно застосовує танки — цьому сприяють погодні умови. Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху.

За словами головкому, були ухвалені рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО., а також поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів.

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«Знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї. Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи. Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння», — зазначив Сирський.

Сьогодні моніторингові канали повідомляли, що ворог на Бахмутському напрямку окупував Богданівку.

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Втім, у Міноборони заявили, що бої за населений пункт тривають: «Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів».

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В Генштабі ЗСУ зазначають, що протягом доби, що минула, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

На Лиманському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Торського Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що командувач Об’єднаними Збройними Силами НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволів важає, що без негайної підтримки України Сполученими Штатами перевага росії в артилерійській силі на полі бою стрімко зростатиме. Наразі рф випускає п'ять артилерійських снарядів на кожен український снаряд, і ця диспропорція може зрости до 10 до 1 найближчими тижнями.

Фото зі стоірнки Генштабу ЗСУ

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