Краху української оборони не буде: аналітики про тактичні здобутки росіян на фронті

Газета The New York Times повідомила, що перша частина американської військової допомоги, що складається з протитанкових ракет, ракет і 155-мм артилерійських снарядів, прибула в Україну вже через чотири дні після того, як президент США Джо Байден підписав закон про надання військової допомоги Україні на суму близько 60 млрд доларів. Хоча, ймовірно, пройде ще кілька тижнів, перш ніж західна зброя і боєприпаси почнуть надходити у прифронтові райони в повному обсязі.

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Крім того, The New York Times повідомила, що нещодавно обіцяна Німеччиною система протиповітряної оборони Patriot, як очікується, прибуде в Україну не раніше кінця червня, і ця подія може збігтися з прибуттям перших винищувачів F-16.

Неназвані чиновники повідомили виданню, що прибуття значної кількості західного озброєння та обладнання в Україну може зайняти кілька місяців.

Високопоставлений американський чиновник, посилаючись на конфіденційну військову оцінку США, заявив, що росія, ймовірно, продовжить досягати незначних успіхів на сході та південному сході напередодні свята 9 травня. Але російські війська не мають достатньої кількості живої сили на фронті для проведення негайних широкомасштабних наступальних дій. Військові експерти США дійшли висновку, що українська лінія фронту не зруйнується в найближчій перспективі, попри гостру нестачу боєприпасів у ЗСУ, пишуть аналітики.

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Військова оцінка США узгоджується з поточною оцінкою Інституту вивчення війни про те, що російські війська, ймовірно, намагатимуться використати тактичні здобутки для досягнення оперативно значущих успіхів у ключових секторах, таких, як поблизу Часів Яру та Авдіївки, до того, як американська військова допомога надійде до українських підрозділів на передовій у повному обсязі. Але ці російські успіхи не призведуть до краху української оборони.

Раніше військовий експерт назвав головні проблеми, з якими зіткнулась українська армія на сході.

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