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Україна

У російських військових найбільші втрати від початку війни, — британська розвідка

11:27 5 березня 2024
російські солдати

За оцінками британської розвідки, втрати росіян у лютому були найвищими з початку війни. Росіяни втрачали в середньому близько 983 солдатів на день. За даними Лондона, загальні втрати москви зараз становлять до 355 000 осіб.

Середньодобова кількість російських втрат в Україні — вбитих і поранених — становила 983 в лютому цього року, що є найвищим показником від початку війни, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

У щоденному зведенні розвідки пояснюється, що збільшення середніх втрат показує прихильність росії до тактики війни на виснаження і, хоча це дорого коштує з погляду втрати людських життів, має наслідком посилення тиску на українські позиції вздовж лінії фронту.

У розвідці додали, що на сьогодні російські втрати в Україні, з урахуванням убитих і поранених, ймовірно, перевищують 355 000 осіб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія продовжує наступати на декількох напрямках, зазнаючи величезних втрат.

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