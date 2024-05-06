Наомі Кемпбелл показала рідкісний знімок із дітьми на розкішному весіллі

Наомі Кемпбелл, легендарна британська супермодель, одна із зірок Victoria's Secret, порадувала шанувальників рідкісними знімками зі своїми дітьми на зірковому весіллі у Франції. 53-річна зірка подіумів поділилася в Instagram фотографіями, на яких вона тримає на руках своїх малюків — дочку та сина.

ВІДЕО ДНЯ

На фото Наомі прикриває обличчя дітей сердечками: червоне для доньки, яка одягла жовто-білу сукню з квітковим візерунком, та блакитну для сина, одягненого в костюмчик.

Наомі Кемпбелл із сином та донькою. Фото: Naomi Campbell/Instagram

Цікаво, що супермодель зазвичай тримає своїх дітей подалі від уваги публіки та рідко ділиться їхніми фотографіями.

РЕКЛАМА

Наомі Кемпбелл є матір'ю дочки, якій скоро виповниться три роки, і однорічного сина. Про народження дітей вона оголосила у травні 2021 та червні 2023 відповідно. Вважається, що малюків народили сурогатні матері.

Також на фотографіях з'явився саудівський мультимільйонер Мохаммед Аль Туркі, з яким Наомі приписували роман. Нагадаємо, рідкісні кадри Наомі Кемпбелл із дітьми були зроблені в Антібі у Франції на весіллі засновника PrettyLittleThing Умара Камані та моделі Наді Адель.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що Наомі Кемпбелл нарвалася на критику шанувальників через знімок у Instagram.

Фото Getty Images

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook