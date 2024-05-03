Мобілізація в Україні: кримінальної відповідальності за непроходження ВЛК не буде — у Раді проти

У Верховній Раді триває робота над законопроєктом № 10379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. Профільний Комітет провів позачергове засідання, опрацював і затвердив таблицю до другого читання, максимально лібералізувавши документ: суттєво знижені початково пропоновані штрафи та виключено кримінальну відповідальність за відмову від проходження медкомісії під час мобілізації. Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, інформує вебпортал парламенту України.

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«Ті штрафи, які були запропоновані урядом, Комітет не підтримав і вніс свої правки, врахувавши пропозиції колег. Зокрема, пропонується запровадити відповідальність в умовах воєнного стану від 17 до 25,5 тисяч гривень, якщо ійськовозобов’язаний не став на військовий облік чи не оновив свої дані у ТЦК. Передусім це стосується інформації про місце проживання, засоби зв’язку. Водночас за інформацію, яка може бути надана ТЦК з держреєстрів (наприклад, номер паспорта, виїзди за кордон тощо), не може бути складено матеріали про адміністративне порушення, адже держава має сама впоратися з обміном такими даними», — пояснив парламентарій.

Він додав, що штраф може бути накладений і в тому випадку, якщо особа не виконує мобілізаційні обов’язки. Приміром, коли прийшла повістка за мобілізацією, а громадянин не з’явився в ТЦК.

«Також профільний Комітет виключив кримінальну відповідальність, яка пропонувалася за непроходження ВЛК. Крім того, ми передбачили термін накладення штрафів упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше, як через три місяці з моменту виявлення правопорушення», — зазначив народний депутат.

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За його словами, такий підхід — це правильне та збалансоване рішення, що стосується безпосередньо обліку та виконання мобілізаційних обов’язків.

Представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенков заявив, що якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК лише після відповідної повістки, інформує NV.

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«На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому», — пояснив він.

Також Глущенков відповів, чи автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК: «Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять».

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Також в Генштабі додали, що термін дійсності висновку ВЛК становить один рік.

Представник Генштабу заявив, що якщо людина була в ТЦК, має уточнені дані та висновок ВЛК, наприклад, ще від лютого 2023 року, то їй все одно потрібно зайти до ТЦК для оновлення даних. Проте, якщо чоловіки вже зараз оновлюють свої дані в ТЦК, то із набранням чинності законом 18 травня вони вже не повинні вдруге приходити до ТЦК.

Раніше «ФАКТИ» писали, чи можуть відправити до армії без проходження лікарської комісії.

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