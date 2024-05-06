На Харківщині в бою з окупантами загинув батько трьох дітей

3 травня в селі Тиманівка в останню путь провели загиблого воїна Богдана Крижнія. Ще одне ім’я полеглого захисника викарбуване на серці України та в історії нашої громади. Бійцю було всього 45 років. Він закінчив будівельний технікум, далі у рідному селі зустрів своє перше і останнє кохання — дружину Людмилу, йдеться у повідомленні Тульчинської міської територіальної громади.

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«В 2005 році створилася нова молода сім’я, в якій народились три сини Назар, Тарас, Захар. Богдан разом із своїм батьком будівельником та братом багато років виконували ремонтно-будівельні роботи на різних об’єктах. У 2024 році був мобілізований до Збройних Сил України. Солдат служив номером обслуги 1 розрахунку 1 гранатометного відділення. Був вірним військовій присязі, мужньо виконував військовий обов’язок».

Та на жаль, 27 квітня 2024 року під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Василівка Харківської області Богдан Крижній загинув.

«Бракує слів, щоб передати душевний біль, бракує сліз, щоб виплакати це горе, цю не поправну втрату. Люди навколішки зустрічали земляка та проводжала в останню путь».

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Поховали воїна з усіма належними військовими почестями, під залпи почесної варти та Державний Гімн України на місцевому кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захищаючи Україну, загинув воїн з Вінниччини.

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