Зробіть так, як китайці, і таргани кулею покинуть ваш дім

За останні роки українці зазвичай згадають слово «таргани» тільки у словосполученні з «в голові».

Але під час війни ці комахи можуть з'являтися у зовсім неочікуваних місцях, де їх раніше навіть не помічали.

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Тому українцям варто взяти на озброєння метод, який приміняються у Піднебесній вже не одну сотню років.

Його головна перевага — в тому, що не потрібно труїтися самому, вдихаючи пари хімії.

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Слід підготувати лише дві речі: звичайний оцет (9%) та будь-яку ефірну олію — у цьому випадку гарна м'ята, гвоздика, евкаліпт, але цілком підійде й інше.

Далі підлогу потрібно промити звичайною водою з додаванням оцту. Його потрібно вилити стільки, щоби був стійкий запах. Потім доведеться зібратися, закрити квартиру та піти погуляти на кілька годин.

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Справа в тому, що шкідники не переносять різкого запаху. Відчувши його, вони одразу втечуть, сяючи п'ятами. Коли ви повернетеся, амбре вже буде менш помітно, але варто провітрити всю квартиру. Щоб закріпити ефект, усі плінтуси потрібно протерти розчином з ефірною олією.

Після обробки оцтом плінтуси потрібно натерти розчином з ефірною олією.

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Його слід змішати із водою, пропорція: п'ять крапель на 100 мл. Такий засіб відлякуватиме не лише тарганів, а й комарів, павуків, а також клопів. Засіб абсолютно безпечний, тому його варто взяти на озброєння жінкам, які мають дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як відвадити харчову міль від сипучих продуктів.

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