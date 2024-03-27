Інтернет та діти: Тарас Тополя про те, що їм з Alyosha допомогло зберегти шлюб на відстані

Соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який нещодавно розповів, як пройшов сольник у Києві, в інтерв’ю для YouTube-проєкту «Наодинці» зізнався, що допомогло їм з дружиною-співачкою Alyosha зберегти стосунки на відстані.

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«Я взагалі не ревнивий. А Олена — принаймні іноді вдає», — зізнався артист.

Після вторгнення виконавиця із трьома дітьми поїхала у США, а Тарас залишився в Україні.

«Моя порада іншим жінкам і чоловікам — є інтернет. Можете зв'язуватися одне з одним. Навіть на фронті є інтернет, є можливість позначитися, що зі мною все добре, поговорити, висловити свої почуття, якісь думки, поділитися планами, підтримати одне одного».

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Також Тарас Тополя наголосив, що в них з Alyosha є чимала відповідальність — діти.

«Вони нас тримають разом. У двох егоїстів завжди якісь свої таргани в голові, але діти — це спільна відповідальність», — додав музикант.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як лідер гурту «Антитіла» оцінив діяльність своїх колег: не шоу і не бізнес.

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