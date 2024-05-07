Близнюки ризикують посваритися з близькими людьми, а Козерогам було би непогано змінити імідж: астропрогноз на 7 травня 2024 року

Астрологи, які давали поради всім знакам зодіаку на поточний тиждень, вважають вівторок, 7 травня вельми негативним в енергетичному плані днем. Адже сьогодні — перший день Гекати чи «темного Місяця», коли супутника Землі на небі не видно. Основне завдання на цей день — уникати конфліктних ситуацій і не провокувати їх. Річ у тім, що деякі сварки матимуть дуже негативні наслідки у майбутньому. Ця порада стосується усіх сфер життя.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Цього дня ви можете отримати відповіді на те, що вас давно цікавило. Не бійтеся ставити запитання, прислухайтеся до розмов, перепитуйте. Не все, що ви почуєте, вас порадує, тому спокійніше сприймайте те, що відбувається. Думайте про приємні речі, контролюйте свої емоції, інформує Ukr.Media.

Телець

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Вам сьогодні доведеться багато часу присвятити близьким людям, розв'язувати їхні проблеми, пояснювати й умовляти. Не ображайтеся, якщо вони не оцінять вашу участь і не виявлять вдячності. Проведіть день спокійно, розслабтеся вдома біля телевізора, погуляйте. Вам потрібно відновити сили.

Близнюки

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Перша половина дня буде напруженою та емоційно складною. Постарайтеся не починати сварок із близькими, не робіть зайвий раз їм зауваження. Після обіду ситуація почне змінюватися, вам буде легше спілкуватися і знаходити спільну мову. Переговори з діловими партнерами будуть успішними.

Рак

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Підтримайте тих, хто вас про це просить, намагайтеся надихати оточуючих, піднімати їм настрій. Це вплине на вашу самооцінку, дасть змогу почуватися впевненіше. Зірки радять 7 травня більше часу провести на свіжому повітрі, зарядитися енергією, здійснити активну прогулянку.

Лев

Сьогодні у вас є шанс зайнятися справами, які раніше вас зовсім не цікавили. Леви можуть знайти собі нове захоплення, освоїти якесь прикладне мистецтво. Можна отримати корисну інформацію, знайти відповіді на питання, які давно вас хвилюють. Проявляйте цікавість, частіше спілкуйтеся.

Діва

Необхідно знизити свою ділову активність і підбити попередні підсумки. 7 травня звертайте більше уваги на емоції або натяки опонентів, намагайтеся вловити їхній настрій. Не критикуйте оточення, не робіть зауваження: сьогодні Дівам легко образити когось, зіпсувати йому настрій.

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Терези

День складний і емоційно нестабільний. Відкладіть усі важливі зустрічі або переговори на завтра, не починайте складних справ. Корисно взяти невелику паузу в роботі, зайнятися своїм самопочуттям, погуляти, сходити на масаж або в басейн. Наведення ладу вдома дасть змогу Терезам перезавантажитися.

Скорпіон

У першій половині дня Скорпіонам буде складно зосередитися і увійти в робочий ритм. Призначайте всі важливі зустрічі на післяобідній час, тоді ви будете результативнішими. Зірки радять 7 травня закінчити всі розпочаті справи, звільнити місце для чогось нового і цікавого.

Стрілець

Із самого ранку у вас буде багато справ і питань, які потребують вашої участі. Тримайте руку на пульсі того, що відбувається, складіть план, щоб не упустити нічого важливого. Корисно делегувати частину обов'язків колегам, щоб трохи знизити навантаження. Не варто поспішати, працюйте в комфортному темпі.

Козоріг

Зверніть увагу на дрібні рутинні питання: 7 травня від них багато чого залежатиме. Козорогам треба бути готовими до несподіваних неприємностей і затримок. Вирішиться якесь старе питання, яке ви весь час відкладали. Щоб відчути себе впевненіше, поміняйте імідж.

Водолій

Бажання сперечатися і доводити свою правоту в будь-якому питанні буде властиве Водоліям цього дня. Намагайтеся не затівати сварок, спокійніше ставтеся до критики або зауважень на свою адресу. Нервову напругу корисно скинути активним тренуванням, вечірньою пробіжкою в парку.

Риби

Перенесіть найважливіші та найскладніші справи на другу половину дня, коли рівень вашої енергії підвищиться. А в першій половині дня краще займатися тим, що ви вмієте найкраще. Реагуйте на те, що відбувається, швидко, дійте інтуїтивно. Гарний час, щоб позбутися шкідливих звичок.

Раніше астрологиня Анджела Перл назвала чотири знаки зодіаку, для яких травень 2024 року стане дуже вдалим періодом.

Фото Pixabay

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