Міністр закордонних справ росії сергій лавров нещодавно завершив поїздку до Пекіну, де він зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї для перемовин на тлі війни рф проти України. Під час візиту до Пекіна китайське керівництво запропонувало провести мирну конференцію щодо війни в Україні. Раніше «ФАКТИ» писали, що Китай надає геопросторові розвіддані росії, допомагаючи обстрілювати Україну.

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«Тиск Заходу через можливі вторинні санкції на китайську економіку зростає, і Сі Цзіньпін також може відчувати тиск, який змушує його працювати заради миру в Україні. Зараз Пекін несподівано пропонує мирний саміт. Запрошення, від якого росія не може відмовитися, оскільки залежить від Китаю. Але питання полягає в тому, чи слід сприймати нову китайську ініціативу серйозно, чи це лише фіговий листок для прикриття власної бездіяльності», — пише німецьке видання t-online.

Автор публікації зазначає — немає жодних сумнівів, що росія зараз на підйомі в Україні. Нестача боєприпасів дається взнаки.

«росія повільно погрожує придушити український опір. Немає причин для переговорів, принаймні, така російська перспектива. Однак міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пропонує провести конференцію, яка визнає рівноправну участь обох країн і на якій мирні пропозиції можуть бути обговорені на рівних, повідомило Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки. Але чому саме зараз? Китай — єдиний гравець у світовій політиці, який може поставити путіна на місце. Це можливість. Але правда полягає в тому, що Сі Цзіньпін поки що утримується від цього. Пекін не засуджує війну, вважає себе нейтральним і постійно озвучує межі своєї підтримки росії, щоб не потрапити під приціл західних санкцій. Сі не хоче, щоб російська армія програла війну. Китайська Народна Республіка має 4000-кілометровий кордон з росією, і для китайського керівництва було б кошмаром, якби переворот спричинив політичний хаос у сусідній країні. путін вважається гарантом стабільності в росії, хоча Пекін вже давно здивований тим, що кремль не здатен виграти війну в Україні. Принаймні, про це наше видання дізналось від західних дипломатів».

На початку 2023 року Пекін розробив мирний план, який містив лише загальні фрази і не приносив миру. Китайські посланці провели переговори з усіма сторонами, але прориву не відбулося.

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«Тому поки що просування Китаю можна розглядати скоріше як спробу зробити щось взагалі. Чіткого бажання досягти миру поки що не помітно. Проте Китай міг би, якби захотів. З моменту відриву російської економіки від Заходу в результаті санкцій Китайська Народна Республіка є страховкою для росії. Китай також виграє від цього, оскільки китайські компанії заповнюють прогалини, залишені західними компаніями в росії. Крім того, російська армія отримує супутникові знімки з Китаю для кращої розвідки, а російське оборонне виробництво отримує так звані товари подвійного призначення, які можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях. Після того, як Росія була виключена з платіжних операцій в євро і доларах США, китайський юань став найважливішою резервною валютою для російських банків, компаній і держави. Як можливе покарання, компанії або банки у відповідних країнах можуть бути виключені з платіжних операцій у доларах США. Це викликає страх у Китаї, що особливо помітно з того факту, що китайські банки або відклали, або повністю скасували свої фінансові операції з росією. Це особливо поганий розвиток подій для путіна. На початку квітня Сі Цзіньпін розмовляв по телефону з президентом США Джо Байденом, і цілком ймовірно, що вони обговорювали саме ці кроки».

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Прагнення Китаю знову шукати мир може мати саме таке підґрунтя — якщо ці зусилля є серйозними. Сі втрачає терпіння щодо путінської війни, бо вбачає в нинішній ситуації загрозу для китайської економіки. А перспектива можливої перемоги Дональда Трампа на виборах у США в листопаді з точки зору Пекіна щонайменше затьмарена.

«Російська стратегія зрозуміла: кремль розпалює конфлікт між Китаєм і Заходом, щоб тісніше прив'язати Пекін до себе. Однак Сі Цзіньпіна це поки що не вразило так само, як і західні заходи проти росії. У нього є власні інтереси. Коли справа доходить до штовханини, Китай, схоже, не готовий пожертвувати своїми економічними відносинами із Заходом. Це вирішальна відмінність між путіним і Сі і, можливо, слабке місце російсько-китайської осі».

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Раніше «ФАКТИ» викладали думку експерта: «Якщо буде вигідно, Сі підставить путіна під ніж».

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