Начальник ТЦК Рівненської області, що оскандалився, звільнився і пішов на фронт (фото)

В Україні, де триває загальна мобілізація, начальник одного з військкоматів Рівненської області написав рапорт на переведення в бойову частину після того, як у мережі з'явилось відео, на якому він цілується з декількома різними жінками в різний час. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».

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Там розповіли, що не мають претензій до того, як військком виконував свої службові обов'язки, але наголосили, що особисті питання військовослужбовці не мають розв'язувати на робочому місці.

«Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин. Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом», — йдеться у повідомленні.

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Обставини встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні військкома зʼясовуються в межах діяльності відповідних органів.

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«Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження „лідерів“ суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність дотримання інформаційної гігієни та більш ретельної перевірки першоджерел», — додали в командуванні.

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Зазначимо, що раніше в одному з військкоматів Рівненщини призначили перевірку після того, як у мережі оприлюднили відео з, імовірно, начальником ТЦК. Кадри отримали за допомогою таємного відеоспостереження.

Вперше відео опублікував на своєму Telegram-каналі проросійський блогер Анатолій Шарій, заявивши, що на відео — полковник Олександр Ярмошевич. На змонтованих кадрах чоловік у військовій формі (нібито Ярмошевич) цілується з кількома жінками в різний час. Події відбуваються, імовірно, на робочому місці військового.

У Сухопутних силах заявляли, що нададуть «належну оцінку» як змісту змонтованого відео, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

Сам Ярмошевич казав у коментарі місцевому виданню «Рівне Вечірнє», що це відео оприлюднили, бо він начебто не брав участі в корупційних схемах і не «йшов на повідку певних посадових осіб».

«Тому відверто, я нарешті видихну з полегшенням, відкинувши осторонь 2 роки прокльонів і решти негативу, який породжувала моя службова діяльність від громадян», — додав він.

Як писали «ФАКТИ», днями на Хмельниччині працівники територіального центру комплектування потрапили у черговий скандал. Цього разу вони стали об’єктом невдоволення радикально налаштованих жінок. На відео, яке шириться соцмережами, декілька жінок напали на машину із співробітниками ТЦК.

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