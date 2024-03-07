Не жартуйте про війну, петросяни! «Квартал» знову оскандалився на концерті

«Похід» Володимира Зеленського в політику, схоже, став просто смертельним для «Кварталу 95», який останнім часом постійно потрапляє у скандали. У колективі не залишилось людини, яка може вчасно сказати: «стоп, це вже не смішно, а боляче!»

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Схожа ситуація іноді може спостерігається у дитячому садку: дорослі люди повинні пояснити маленьким діткам, що висміювати, приміром, людину за те, що в неї немає якоїсь частини тіла внаслідок аварії чи якихось інших причин — це не тільки безсердечно і жорстоко, а й свідчить про їх недостатній рівень розвитку.

На жаль, серед «гумористів» не залишилось «дорослих» людей, і вони продовжують з гигиканням і диким сміхом розповідати про розлучені через війну сім'ї, про своїх співгромадян, які залишились через обстріли без житла чи коштів. Зокрема, обурення у мережі викликав номер все з тією ж «комікесою» чи то клоунесою, любителькою окупованого Криму та «сіськадовська» Іриною Гатун.

Тепер вона грає жінку, яка начебто повертається з Варшави. А її чоловік, який був без дружини півтора року, починає «загравати» з нею в купе, в таксі, в під"їзді.

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«Судячи з усього — у „Кварталу“ нема жодного розуміння реальної картини, нуль емпатії. І тільки ржанина над тисячами розбитих сімей», — пише у Facebook журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

За її словами, дані дослідників свідчать, що низка українських сімей дійсно розлучились, або жінки стали вдовами й змушені жити самі. Але саме через те, що наша політична влада свідомо приховувала рівень небезпеки, яка загрожувала від російського ворога. І кілька місяців до вторгнення більше вірила обіцянкам Хрєніна, Козака, Лаврова, Лукашенка, аніж західним розвідкам.

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«Замість того аби шукати тісніших союзів із США, ВБ, скандинавами, Японією, Південною Кореєю — влада про*рала час. Влада так само зволікала із підготовкою ТРО та резервістів, як зараз з законом про мобілізацією. І це стало причиною, чому низка чоловіків змушена була піти на війну всерйоз і надовго. І чому зараз низка їх стосунків розбивається вщент. Тому оці сміху**йочки про те, як чоловік зустрічає жінку із Варшави — несмішні та огидні. Це повне нерозуміння причин та наслідків. Повне небажання брати на себе відповідальність за помилки», — вважає Данилюк-Ярмолаєва.

Читачі Марини погоджуються з нею в коментарях.

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А блогер Сергій Марченко дає пораду «комікам» про те, як їм бути у майбутньому: «Не жартуйте про війну, петросяни. Не даються вам ці жарти. Не ваше. Свого часу у вас непогано виходили жарти про президентів. Може спробуєте?»

Будемо сподіватись, що «гумористи» прислухаються до розумних думок.

Раніше ми писали про скандал, в який потрапив кум Зеленського Пікалов через «службу» у Нацгвардії.

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