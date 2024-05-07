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Світ

Стало відомо, представники яких країн ЄС візьмуть участь в «інавгурації» путіна

10:47 7 травня 2024
Путін

За кілька годин в росії відбудеться «інавгурація» володимира путіна, якого росіяни «переобрали» у березні поточного року, і який у травні планує відвідати КНР через необхідність військової допомоги. На захід були запрошені всі іноземні дипломатичні місії у москві, але «аншлагу» не буде.

Як повідомляє «Радіо Свобода», більшість країн Євросоюзу проігнорують запрошення. Втім, на «інавгурації» будуть представники Франції (посол у рф), Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру.

Стверджується, що станом на вечір 6 травня намір відправити свого представника на захід мала Бельгія. Втім, вранці стало відомо, що країна не братиме участь у церемонії. Не буде представників й від США.

Ексклюзивний матеріал «Для путіна настають дуже сумні часи, є багато чинників, які його владу роблять крихкою і хиткою», — Володимир Огризко" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото з Вікіпедії

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