Де і коли дивитись онлайн Ломаченко — Камбосос: розклад трансляцій та прогноз на титульний бій, який не покажуть в Україні

У ніч на неділю, 12 травня, на RAC Arena в австралійському Перті відбудеться 12-раундовий чемпіонський поєдинок у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 3 поразки), який минулого року програв американцю Девіну Хейні, та Джорджем Камбососом з Австралії (21 перемога, 10 з них — нокаутом, 2 поразки).

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На кону поєдинку на Зеленому континенті стоятимуть вакантний титул IBF та другорядний — IBO, який захищає австралієць із грецьким корінням.

Нагадаємо, що на початку 2022 року Ломаченко відмовився від бою з Камбососом за титул абсолютного чемпіона світу через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Після цього Джордж Камбосос програв свої пояси в бою з Хейні, а через чотири місяці капітулював і в поєдинку-реванші з американцем (крім того, у червні 2023-го австралієць ще виграв дуель із британцем Максі Хьюзом).

Букмекери вбачають явним фаворитом протистояння українського боксера. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу Ломаченка приймає з коефіцієнтом 1,12, успіх Камбососа — 5,50, на нічию — 21,00.

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Українські канали відмовилися транслювати бій Ломаченко — Камбосос, який розпочнеться 12 травня приблизно о 6:30 за київським часом. У прямій трансляції поєдинок 35-річного дворазового олімпійського чемпіона та 30-річного Камбососа покажуть Sky Sports Main Event та Sky Sports Arena. Також прямий ефір з Перта запланував американський мовник ESPN+.

Бокс. Легка вага. Бій за титули IBF та IBO

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12 травня (неділя)

Василь Ломаченко — Джордж Камбосос 6:30 Sky Sports, ESPN +

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній суперник Ломаченка отримав два довічні терміни за вбивство вагітної коханки.

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