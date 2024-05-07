Подарунок путіну до інавгурації: двоє полковників Управління держохорони готували замах на Зеленського, Буданова та Малюка (фото)

В СБУ викрила мережу агентів 5 служби фсб рф, які готували черговий замах на президента України Володимира Зеленського, а також планували вбити очільника ГУР МО Кирила Буданова та керівника Служби безпеки Василя Малюка.



Як повідомляють в СБУ, агентурну мережу завчасно відкрили за сприяння керівництва Управління державної охорони. Адже до її складу входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію рф.

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Фото СБУ

«Одним із завдань агентурної мережі фсб був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти очільника держави в заручники, а згодом його вбити. Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем», — йдеться у повідомленні.

План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, які залишилися на місці ураження, а після цього — ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

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Фото СБУ

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала, як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із «куратором» з фсб.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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«Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати — ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки», — зазначив Василь Малюк.



Організацію терактів курували співробітники фсб рф з 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби: ⁠Максим Мішустін; ⁠Дмитро Перлін; ⁠Олексій Корнєв.



В СБУ зазначають, що Перлін у січні 2022 року став куратором «кротів», які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення росії. До того часу ними «опікувався» його колега Олексій Корнєв. Останній перед початком повномасштабної війни провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів.



Затриманим наразі овідомлено про підозру за ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до терористичного акту). Фігуранти знаходяться під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше міжнародний журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що перед повномасштабним вторгненням в Україну елітна група спецпризначенців з російського Головного розвідувального управління місяцями жила у Києві, готуючи замахи на вище керівництво України. Серед них — відомі любителі «шпилів у Солсбері» Петров та Боширов.

Фото СБУ

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