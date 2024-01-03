«Як на х-факторі»: мережа відреагувала на новий образ MÉLOVIN
Відомий співак, учасник фіналу національного відбору на Євробачення-2024 MÉLOVIN першим показав обкладинку для конкурсної пісні Dreamer, прем’єра якої відбудеться 12 січня. Для неї артист повністю змінив образ, чим неабияк здивував прихильників.
MÉLOVIN у своїх соцмережах показав обкладинку майбутнього хіта Dreamer, з яким він збирається підкорювати цьогорічний конкурс «Євробачення». У візуальній частині пісні артист вирішив продемонструвати радикальні зміни не лише внутрішні, а і зовнішні. Наразі MÉLOVIN виглядає саме так, як колись його вперше побачили на «Х-факторі», коли він у 2015 році прийшов підкорювати українську сцену, і ще був блакитнооким блондином.
Нагадаємо, що у 2018 році співак вже представляв Україну на конкурсі «Євробачення», що проходив у Лісабоні. Він зайняв тоді 17 місце.
Відомо, що свою нову конкурсну пісню співак присвячує всім мрійникам, адже впевнений, що саме вони правлять цим світом.
На зміну образу відразу відреагували шанувальники артиста у соціальній мережі.
«Це нереально реалістичне повернення до того свого мрійника, про якого ти говорив усі ці останні тижні, — написали у коментарях. — Ось же він! Ми всі його вже бачили! І бачимо ще раз! Боже, який же у мене шок!»
«В голову прийшов епізод х-Фактор, виступ Мела Rolling in the deep, аж прям телепортнулась», — згадала шанувальниця.
«Часи ікс-фактору… перше, що спало на думку, — написали у відповідь. — Завжди з теплом згадувала саме початок твоєї історії, як артиста…»
Нагадаємо, раніше співак заявив, що має невиліковну хворобу.
Відомо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту.41