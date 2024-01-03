«Як на х-факторі»: мережа відреагувала на новий образ MÉLOVIN

Відомий співак, учасник фіналу національного відбору на Євробачення-2024 MÉLOVIN першим показав обкладинку для конкурсної пісні Dreamer, прем’єра якої відбудеться 12 січня. Для неї артист повністю змінив образ, чим неабияк здивував прихильників.

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MÉLOVIN у своїх соцмережах показав обкладинку майбутнього хіта Dreamer, з яким він збирається підкорювати цьогорічний конкурс «Євробачення». У візуальній частині пісні артист вирішив продемонструвати радикальні зміни не лише внутрішні, а і зовнішні. Наразі MÉLOVIN виглядає саме так, як колись його вперше побачили на «Х-факторі», коли він у 2015 році прийшов підкорювати українську сцену, і ще був блакитнооким блондином.

Нагадаємо, що у 2018 році співак вже представляв Україну на конкурсі «Євробачення», що проходив у Лісабоні. Він зайняв тоді 17 місце.

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Відомо, що свою нову конкурсну пісню співак присвячує всім мрійникам, адже впевнений, що саме вони правлять цим світом.

На зміну образу відразу відреагували шанувальники артиста у соціальній мережі.

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«Це нереально реалістичне повернення до того свого мрійника, про якого ти говорив усі ці останні тижні, — написали у коментарях. — Ось же він! Ми всі його вже бачили! І бачимо ще раз! Боже, який же у мене шок!»

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«В голову прийшов епізод х-Фактор, виступ Мела Rolling in the deep, аж прям телепортнулась», — згадала шанувальниця.

«Часи ікс-фактору… перше, що спало на думку, — написали у відповідь. — Завжди з теплом згадувала саме початок твоєї історії, як артиста…»

Нагадаємо, раніше співак заявив, що має невиліковну хворобу.

Відомо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту.

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