Перший півфінал «Євробачення»: де дивитися і як голосувати за новими правилами

Сьогодні, 7 травня, у Мальме відбудеться перший півфінал «Євробачення», в якому виступлять представниці України Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria». Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом. За право пройти до фіналу змагатимуться представники 15 країн, включно з Україною: Кіпру, Польщі, Сербії, Литви, Хорватії, Ірландії, Словенії, Ісландії, Фінляндії, Португалії, Люксембурга, Австралії, Азербайджану та Молдови.

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«Євробачення» цьогоріч проходить за новими правилами. У півфіналах вперше виступлять і представники країни-господарки та «Великої пʼятірки» (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія). Проте за них голосувати у півфіналах не потрібно, учасники проходять до фіналу автоматично.

Дивитися перший півфінал наживо можна на телеканалі «Суспільне Культура», на платформі кіно і телебачення Київстар ТВ (незалежно від оператора або провайдера — безкоштовно), на сайтах «Суспільне Євробачення» та «Суспільне Культура». Шоу коментуватиме незмінний Тімур Мірошниченко.

Також онлайн-трансляція півфіналу «Євробачення» мовою оригіналу буде доступна на офіційному YouТube-каналі Eurovision.

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6 травня минула генеральна репетиція учасників 1 півфіналу Євробачення-2024, яку оцінюють журі. Alyona Alyona & Jerry Heil виступили без пригод, попри те що на репетиції Alyona Alyona впала і травмувала палець.

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Голосувати за свого фаворита можна одразу з початком виступу першого учасника. Не потрібно чекати закінчення усіх виступів, як раніше. Переможців півфіналів оберуть лише за голосами глядачів. Попри це, під час генеральної репетиції свої оцінки поставили й журі. Ці бали рахуватимуться як резервні, у разі, якщо відбудеться збій у теле голосуванні тої чи іншої країни.

Нагадаємо, голосувати за представника своєї країни глядачі в Україні під час шоу не можуть. Можна лише підтримати учасників з інших країн.

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Проголосувати можна кількома способами:

через офіційний застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS;

за допомогою SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.

Нагадаємо, номер для Alyona Alyona & Jerry Heil поставила відома режисерка Таню Муіньо.

На офіційному відкритті «Євробачення» українські співачки з’явилися з великодніми кошиками та крашанками, навчили ведучу битися яйцями.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

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