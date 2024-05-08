«Українці знову протидіють злу, ім’я якому — російський фашизм. Скорочено — рф»: звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом

Після нічної масованої атаки російських окупантів 8 травня, в День пам’яті та перемоги над нацизмом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. У своїй промові український лідер заявив, що як і 80 років тому, світ знову проспав відродження нацизму.

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«Світ проспав відродження нацизму — о п'ятій ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю», — відзначив Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Президент додав, що як і 80 років тому, «українці знову протидіють злу, ім’я якому — російський фашизм. Скорочено — рф».

«Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином: нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: «Сделано в россии», — підкреслив Зеленський

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На думку українського президента, «зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки об’єднаний вільний світ. Об’єднаний в антипутінську коаліцію. Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Довести відданість словам „Ніколи знову!“, щоб „Ніколи знову!“ знову було актуальним».

Раніше президент Зеленский звертав увагу всього світу на те, що саме Україну росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації європейського та євроатлантичного простору. Тому надійна та тривала безпека всього демократичного світу не може бути коли поряд є агрессор росія. Й зараз вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України.

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