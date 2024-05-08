Молодик 8 травня: мольфар Макс Гордєєв порадив, що можна робити в найближчі три дні, а від чого краще відмовитись

Сьогодні, 8 травня, о 06:22 за київським часом на небі зійшов молодий місяць, і наступні 30 днів пройдуть під заступництвом земного знаку Тельця.

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Втім, дія молодика продовжуватиметься три дні, включаючи 10 травня, тому варто прислухатися до рекомендацій, які дав у своєму Instagram мольфар Макс Гордєєв.

Почніть з чистого аркуша

Подумайте про молодий місяць як про чисте полотно для вашого життя. Це ідеальний час для того, щоб поставити нові цілі, розпочати нові проєкти або навіть просто освіжити своє мислення.

Знайдіть хвилинку, щоб записати свої бажання або цілі на найближчі тижні. Незалежно від того, чи це щось велике, як зміна кар'єри, чи маленьке, як практика вдячності, запишіть їх і покладіть туди, де ви будете їх часто бачити.

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Довіряйте своїй інтуїції

У вас коли-небудь було передчуття, яке виявилося правильним? Це ваша інтуїція, і під час молодика вона стає особливо сильною.

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Якщо щось не так, зверніть на це увагу. Так само, якщо у вас є передчуття щодо чогось, не ігноруйте його.

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Відпустіть багаж минулого

Подібно до того, як прибирання в кімнаті може допомогти вам відчути себе легше, звільнення від емоційного багажу може творити чудеса з вашим самопочуттям.

Подумайте про все, що вас обтяжує — старі образи, негативні стереотипи мислення, невпевненість у собі — і зробіть свідоме зусилля, щоб звільнитися від них. Це може бути так само просто, як записати їх, а потім порвати папір.

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Знайдіть час для себе

У метушні повсякденного життя легко забути подбати про себе. Молодик — це нагадування про те, що потрібно сповільнитися і розставити пріоритети в турботі про себе. Побалуйте себе пінною ванною, проведіть час на природі або згорніться калачиком з гарною книжкою. Що б не допомагало вам перезарядити свої батареї, знайдіть для цього час.

Не забувайте про свої мрії

Ваші мрії та прагнення безцінні, як ніжне насіння, що чекає, щоб прорости. Під час молодика тримайте їх близько до свого серця. Але пам'ятайте, що не всім потрібно знати ваші найпотаємніші бажання. Тримайте їх поруч і плекайте, поки вони не будуть готові розквітнути. В цей день в ніякому випадку не розповідайте свої цілі і бажання

Чого не варто робити у молодик:

Не поспішайте з важливими рішеннями, не обдумавши їх.

Не зациклюйтеся на минулих помилках чи жалях.

Утримайтеся від пліток і негативу — це тільки погіршить ваш настрій.

Пам'ятайте, що молодий місяць — це час свіжих стартів та нових починань. Прийміть енергію цієї космічної кнопки перезавантаження і спостерігайте, як перед вами розгортаються нові можливості. Тож вперед, визначайте свої наміри, довіряйте своїм інстинктам і дозвольте магії молодого Місяця вести вас на вашому шляху.

Нагадаємо, раніше Макс Гордєєв зробив Таро-прогноз на тиждень з 6 по 12 травня, знавчиня астрології та стародавніх ритуалів Рубіна Цибульська з Дніпра розповіла, чому вночі не можна вмиватися чи відкривати двері або вікно, почувши стукіт чи дивні звуки.

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