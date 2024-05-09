«Реал» з голами на 88-й та 90+1-й хвилинах вибив «Баварію» з Ліги чемпіонів: відеоогляд «трилера» на «Сантьяго Бернабеу»

У середу, 8 травня, на знаменитій арені «Сантьяго Бернабеу» визначився клуб, який складе компанію дортмундській «Боруссії» у фінальному матчі Ліги чемпіонів на лондонському «Уемблі». За підсумками «трилера» у Мадриді ним став «Реал» з голкіпером збірної України Андрієм Луніним у складі.

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Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

«Реал» (Іспанія) — «Баварія» (Німеччина) — 2:1 (Хоселу 88, 90+1 — Девіс, 68).

Перший матч — 2:2.

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На переповненому стадіоні в Мадриді (до речі, за закритого даху арени) зійшлися європейські гранди, які вибороли на двох 20 (!) титулів Кубка європейських чемпіонів. Але на ще одну перемогу у турнірі цього сезону тепер може претендувати лише один клуб.

Команда Карло Анчелотті до перерви зіткнулася з дуже організованою обороною мюнхенців, і удар Вінісіуса у штангу став найреалнішим шансом «Реала». Не досягла успіху у володіннях Луніна і «Баварія», яка втратила, до речі, на 27-й хвилині через травму (шосту в сезоні!) Гнабрі. Хоча спроби були.

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Нестримний Вінісіус вів уперед Королівський клуб уперед і після перерви. Але яким же бездоганним був у воротах «Баварії» 37-річний Нойєр!

На 68-й хвилині німцям, схоже, набридло терпіти, і під час контратаки гостей канадець Девіс забив гол-шедевр. Без шансів для Луніна — 0:1.

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«Реал» швидко відігрався, але після перегляду відео польський рефері Марчиняк взяття воріт скасував. Явний фол Начо на Кімміху.

Час минав, і «невразливий» «Реал» був дедалі ближчим до сенсаційного вильоту з турніру. Але на останніх хвилинах «дубль» 34-річного іспанського форварда Хоселу, який вийшов на заміну, перевернув усе з ніг на голову — 2:1. Уболівальникам «Баварії» без валідолу цього вечора було не заснути…

Отже, фінал Ліги чемпіонів-2023/2024 — «Реал» — «Боруссія», 1 червня, «Уемблі». Додамо, що якщо дортмундці втретє зіграють у вирішальному матчі Кубка чемпіонів (раніше «жовто-чорні» виходили у фінал у 1987 та 2013 роках, взявши в першому випадку трофей), то «Реал» — 18-й раз (14 тріумфів!).

До речі, у середу, 8 травня, також визначився перший фіналіст Ліги конференцій.

«Брюгге» (Бельгія) — «Фіорентина» (Італія) — 1:1 (Ванакен, 20 — Бельтран, 85, з пенальті). Перший матч — 2:3.

Зазначимо, що суперником «Фіорентини», яка, до речі, вийшла у фінал Ліги конференцій другий рік поспіль, у вирішальному матчі стане переможець іншого півфіналу між грецьким «Олімпіакосом» та англійською «Астон Віллою» (9 травня; перша зустріч — 4:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що поразка «Барселони» на полі «Жирони» зробила «Реал» достроковим чемпіоном Іспанії.

Фото EFE

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