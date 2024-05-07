«Боруссія» створила сенсацію в Парижі і вперше за 11 років зіграє у фіналі Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 7 травня, на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів, з якої вилетів тріумфатор турніру «Манчестер Сіті».

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Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

«ПСЖ» (Франція) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 0:1 (Хуммельс, 50).

Перший матч — 0:1.

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Незважаючи на поразку в Дортмунді, саме команду Луїса Енріке продовжували вважати фаворитом двоматчевої півфінальної дуелі. Тим паче, що цього сезону парижани вже обігрували «Боруссію» на своєму полі в груповому турнірі — 2:0.

Але перший тайм звітної зустрічі, звісно, розчарував шанувальників «ПСЖ». За великим рахунком, Мбаппе та компанія за 45 хвилин не створили біля воріт німців жодного гольового моменту. Ба більше, мала шанс «Боруссія», але Доннаррумма блискуче парирував удар Адеємі.

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Другий тайм розпочався з удару вундеркінда «ПСЖ» Заїре-Емері у штангу та… гола «Борусії». Кутовий біля воріт парижан призвів до влучного удару головою чемпіона світу Хуммельса — 0:1.

Зрозуміло, Мбаппе та компанія кинулися рятувати ситуацію, але жоден із 31 (!) їхнього удару за матч мети не досяг. І штанга знову рятувала німців, і поперечина (двічі!), і швейцарський голкіпер Кобель. У результаті команда 41-річного хорватського тренера Едіна Терзіча вистояла та сенсаційно залишила чемпіона Франції без фіналу.

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У вирішальному поєдинку турніру «Боруссія» зіграє 1 червня на знаменитому лондонському стадіоні «Уемблі» з переможцем пари «Реал» — «Баварія», які проведуть півфінальну зустріч у відповідь у середу, 8 травня (гра в Мюнхені завершилася внічию — 2:2).

За іронією долі, саме на «Уемблі» у 2013 році «Боруссія» грала з Юргеном Клоппом свій другий фінал Ліги чемпіонів. Тоді суперником «жовто-чорних» була «Баварія»…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Байєр» обіграв у Лізі Європи «Рому» і продовжив свою фантастичну серію без поразок до 47 матчів.

Фото Marca

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