Розмір субсидії на електроенергію для мешканців однієї з областей України збільшили вп'ятеро: із чим це пов'язано

Противник, який постійно завдає ударів по Харківщині, цілеспрямовано атакує енергетичні об'єкти, внаслідок чого місцеві мешканці, зіштовхнулись з перебоями у постачанні електроенергії. Для забезпечення нормальної життєдіяльності і своїх побутових потреб дехто змушений користуватися альтернативними джерелами енергії.

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З огляду на це у Мінсоцполітики повідомили, що для забезпечення підтримки уразливих верств населення регіону, уряд вирішив збільшити для мешканців Харкова та області на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) розмір пільг та субсидій на електроенергію.

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Адже вартість 1кВт електроенергії, що постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість 1кВт, виробленого на дизельному паливі — в 5 разів більше (13,5 грн). Отже, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують харків'яни, збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги — з 74 грн до 370 гривень.

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«Додатково звертатися за перерахунком субсидій їм НЕ потрібно, перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію даного рішення уряду, буде проведено Пенсійним фондом автоматично», — зазначили у міністерстві та нагадали, кому потрібно звертатися із заявою та декларацією для призначенні субсидій та розрахунку розміру виплат:

внутрішньо переміщеним особам;

людям, які отримували субсидію, і хочуть змінити інформацію про родину;

людям, які отримують субсидію на орендоване помешкання;

а також тим, хто з початку повномасштабного вторгнення отримував виплати за централізованим механізмом (субсидії для тих, хто проживав на тимчасово окупованих територіях України або територіях активних бойових дій розраховувались по даних 2022 р.).

Нагадаємо, що після чергової атаки ворога на енергетичні об'єкти України у ніч проти 8 травня, в Міненерго повідомили про можливі вечірні відключення світла.

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Фото Pixabay

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