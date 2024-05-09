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Здоров'я та медицина

Може мати небезпечні побічні ефекти: AstraZeneca відкликає з ринку свою вакцину від коронавірусу

21:03 9 травня 2024
Astra Zeneca

Коронавакцину фармацевтичного гіганта AstraZeneca, яку піддавали критиці ще під час пандемії, вилучають з ринку в усьому світі. Деякий час тому компанія визнала, що в деяких випадках вакцина може мати небезпечні побічні ефекти. За словами компанії, вилучення вакцини з ринку є цілком комерційним рішенням. Компанія покладається на те, що є багато альтернатив вакцині від коронавірусу від інших виробників.

Під час пандемії багато говорили про побічні ефекти вакцини AstraZeneca, пише yle.fi.

Минулого року AstraZeneca постала перед судом у Великобританії після того, як померла жінка, яка отримала вакцину фармацевтичного гіганта. Дослідження 2022 року, навпаки, дійшло висновку, що вакцина AstraZeneca підвищує ризик утворення тромбів. До цього, у 2021 році, Агентство ЄС з лікарських засобів запевняло, що вакцина, про яку йдеться, є абсолютно безпечною та ефективною.

У Фінляндії установа охорони здоров’я та соціального забезпечення THL призупинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca як запобіжний захід у середині березня 2021 року, коли Fimea, центр безпеки та розвитку фармацевтичної промисловості, повідомили про два рідкісні випадки тромбозу церебральних вен. Навесні 2021 року у Фінляндії з'явилася новина про випадок, коли після вакцинації людина померла від закупорки вен головного мозку. Введення вакцини AstraZeneca людям віком до 65 років припинили наприкінці березня 2021 року.

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