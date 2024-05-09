Гіларі Дафф народила четверту дитину у воді

Американська акторка та співачка 36-річна Гіларі Дафф — щаслива мама після народження четвертої дитини, третьої спільної з чоловіком Метью Комою. Зірка оголосила цю новину у вівторок, 7 травня, поділившись серією чорно-білих фотографій в Instagram з домашнього пологового будинку. У підписі вона повідомила, що ім'я дочки — Таун.

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На інтимних знімках 36-річна співачка сидить у невеликому басейні і цілує свою доньку. Вона також поділилася фотографією новонародженої, у якої чарівні щічки.

Гіларі Дафф з новонародженною донькою / Фото з інстаграму Гіларі Дафф

«Тепер ми знаємо, чому вона змусила нас так довго чекати… Вона вдосконалювала ці щічки!» — пожартувала Дафф у підписі, повідомляє Hola. - Я мріяла тримати тебе на руках місяцями, і останні 5 днів, коли я дізналася про тебе, дивилася на тебе і відчувала твій запах, були справжніми моментами магії. Ми всі любимо тебе так, ніби ти завжди була тут, красуне".

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Чоловік акторки поділився власною галереєю в Instagram зі своїми 357 тисячами підписників.

«Моя буквально богиня-войовниця дружина народила нашу прекрасну Таун Мідоу Бейр вдома», — написав він.

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Після милого повідомлення 36-річний чоловік пожартував, що дитина не схожа ні на кого з них.

«Вона щаслива, здорова, міцненька і не схожа ні на кого в нашому генетичному фонді, тому якщо хтось знає про місцезнаходження @hilaryduff приблизно 9 місяців тому і до сьогодні, будь ласка, зв'яжіться з нами за грошову винагороду», — написав він.

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Нагадаємо, Гіларі Дафф на початку повномасштабного російського вторгнення підтримала Україну і назвала Путіна жалюгідним.

Раніше легендарна супермодель Наомі Кемпбелл показала рідкісний знімок із дітьми на розкішному весіллі.

На фото в заголовку: Гіларі Дафф з чоловіком / Фото з Instagram Гіларі Дафф

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