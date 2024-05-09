Дрон, що долетів до Башкирії, атакував нафтопереробне підприємство (відео)

У росії безпілотники атакували не лише нафтобазу в Краснодарському краї, а й долетіли до Башкортостану.

Місцеві паблики пишуть, що було атаковано нафтове підприємство у Салаваті — БПЛА «влетіли в установку підприємства «Газпром нафтохім Салават», де почалася пожежа. Атаку на підприємство підтвердив і керівник регіону Радій Хабіров.

ВІДЕО ДНЯ

Є інформація, що на «Салаватнафтооргсинтезі», що належить «Газпрому», безпілотник вдарив в установку каталітичного крекінгу. Стверджується, що пожежа невелика, і що завод працює в штатному режимі.

«НПЗ у Салаваті великий — № 10 у російському топі. Розташований за 1300 км від України», — пише блогер Роман Шрайк.

РЕКЛАМА

Тим часом паблік "Оперативний ЗСУ" пише, що під час ранкової атаки дронами у Краснодарському краї росії була пошкоджена не одна, а дві нафтобази. Вони є перевалочними для постачання палива російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова.

РЕКЛАМА

Місцева влада каже, що пожежу ліквідовують 62 людини і більше 100 одиниць спеціальної пожежної техніки, а це значить, що палає потужно.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що днями внаслідок атаки виникла пожежа на нафтопереробному заводі у російській Рязані.

Фото — скріншот

163

Читайте нас у Facebook