«Жодна мирна угода найближчими роками підписана не буде»: Віктор Чумак — про два чинники, які можуть зупинити війну

Відомий український юрист Віктор Чумак поділився думками про те, як і коли може закінчитися російсько-українська війна.

«Коли закінчиться війна? Це питання задають собі всі і у всіх є на це різні відповіді.

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Хтось пише в 2025, хтось в 2026, а в когось вона взагалі не закінчуються.

Для мене ключовим питанням було і є не коли, а ЯК МОЖЕ закінчиться війна і від цього розуміння вже можна буде прогнозувати коли… і то приблизно. В мене таке розуміння склалося давно, але воно трохи відрізняється від того що пропагують на офіційному рівні.

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Що б ви зрозуміли, що на сьогодні між Японією та Росією (як правонаступницею СРСР) не підписаний мирний договір про закінчення війни 41−45 рр минулого сторіччя. Через не визнання Японією окупації Росією курильських островів та Сахаліна. І не збираються.

Якщо хтось думає що наша війна може закінчитися підписанням якоїсь мирної угоди — то на мою субʼєктивну думку — ніт.

Ніякої мирної угоди найближчими роками підписано не буде… Чому?

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1. Путіна не влаштує жодна угода яка не визнає васальну залежність України від Росії.

2. Україну не влаштує жодна угода яка це визнає або визнає загарбані Росією території за нею.

3. Жодна із сторін не визнає легітимність влади іншої, публічно заявила про неможливість перемовин і подала керівництво іншої країн в кримінальний міжнародний розшук зі свого боку.

За таких умов нічого підписувати, крім акта про капітуляцію, однієї із сторін неможливо. Але і такий акт навряд чи хтось підпише.

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Так що? Війна буде продовжуватися вічно?

Ні. Світ цього не витримає.

Війна, або скоріше бойові дії будуть зупинені. Можливо буде підписано за міжнародного посередництва навіть якісь документ що встановлюватиме перемирʼя на якійсь довготривалий термін. Але це не гарантує миру.

Щож може зупинити бойові дії?

На мій погляд два фактори: один геополітичний, один військовий.

Військовий полягатиме в тому, що ми отримаємо І будемо надалі стабільно отримувати достатньо зброї і навчаного ос, що б зупинити мінімальне просування зсрф на нашій території і завдавати їм суттєві втрати на полі бою, постійно наносити ураження інфраструктури на їх території, знищемо/суттєво пошкодимо керченський міст і отримаємо повний вогненний контроль над Кримом.

Така ситуація повинна привести до іншого фактору — геополітичного — а саме відмови Китаю від допомоги Росії на користь стабільних торгових відносин з Європою та США.

На мою думку ці два фактори є ключовими для зупинення бойових дій та їх заморозки на лінії фронту, яка встановиться на той час.

Так, а коли ж це станеться?

За самого оптимістичного прогнозу в кінці цього року, за песимістичного — в кінці 2026. Реалістично десь в кінці наступного.

А що далі?

А далі довготривалі міжнародні переговори та консультації по звільнення всіх окупованих територій за умови збереження і навіть посилення санкцій відносно Росії.

Це займе часу, швидко або довго, але це не може статися допоки не зміниться політичний режим в самій Росії, або імперія не розвалиться в черговий раз… Потім вже і контрибуції і суд в Гаазі. Заочний.

І ось тоді можливо наступить мир…

Розумію, що когось цей допис може розчарувати.

Але я великий оптиміст, який завжди сподівається на краще, тримаючи за реальність найгірше:)", — написав він у Facebook.

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