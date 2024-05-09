Нардепи партії Порошенка за війну заробили, як вся Верховна Рада разом

Сукупний дохід народних депутатів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022−2023 рр., склав понад 7 млрд грн. 42% від цієї суми складають доходи нардепів «Європейської Солідарності» Порошенка, — йдеться у дослідженні R&D центру YouControl.

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Так, згідно з дослідженням, 42% від 7 млрд грн заробили нардепи «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, 18% - «Слуги народу», 12% - «Партії «За майбутнє», 6% - «Довіри», 5% - доходи позафракційних нардепів. «Доходи інших політсил складають трохи більше, ніж 10% від загальної суми», — йдеться у повідомленні.



Таким чином, доходи опозиційних нардепів від «Європейської Солідарності» у 2,33 раза більше, ніж доходи провладної фракції «Слуга народу». Загальний дохід депутатів ЄС за 2022−2023 рр. складає трохи більше, як 3 млрд грн.



Найбільші доходи, окрім Порошенка, у його фракції зазначили Андрій Лопушанський (17 млн грн), Вікторія Сюмар (понад 13 млн грн) та Ніна Южаніна, сума доходів якої зросла більш ніж у 8 разів і склала 5,4 млн грн проти 640 тис. грн у 2022-му.



Як раніше повідомляло НАЗК, доходи Петра Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни. Лідер «Євросолідарності» увійшов у ТОП-3 найбагатших людей України. Багатші за Порошенка виявились лише Ахметов і Пінчук.

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Крім того, Петро Порошенко разом з 11 іншими чинними та колишніми нардепами IX скликання увійшов у список підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки, зокрема і у держзраді.

фото УНІАН

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