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Події

Ворог вночі завдав удару по Харкову: постраждали жінка і дитина, пошкоджено будинки

9:25 10 травня 2024
пожежа

Сьогодні вночі, під час атаки на мирні українські населені пункти, росіяни знов вдарили Харкову керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області рф.

Від атаки постраждала житлова забудова, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог атакував місто о 03:20. Внаслідок прильоту виникла пожежа у трьох приватних будинках, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

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Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років — гостра реакція на стрес.

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Синєгубов підкреслив, що атаку вчинено на райони з виключно цивільною інфраструктурою.

За словами очевидців, рятувальникам довелося як мінімум тричі спускатися в укриття через загрозу повторного удару.

Ближче до 4:00 росіяни вдарили також по селищу Дергачі Харківської області.

Крім того, в ніч на 10 травня російські війська запустили групи ударних дронів типу Shahed вбік Миколаївської та Одеської областей.

Згодом біля міста Снігурівка Миколаївської області пролунали вибухи.

Нагадаємо, вночі окупанти запустили по Україні з території тимчасово окупованого Криму 10 ударних дронів. Всі «шахеди» були знищені силами ППО в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

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