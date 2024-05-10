Ворог атакував з повітря Україну дронами та ракетами: військові розповіли про збиті цілі

У ніч на п'ятницю, 10 травня, війська росії здійснили чергову атаку на Україну. Окупанти запустили групи ударних дронів типу «шахед» у бік Миколаївської та Одеської областей. Тривогу оголосили у кількох регіонах, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Пізніше стало відомо, що у Миколаївській області в районі Снігурівки було чути вибухи через ударні безпілотники противника.

Крім того, у командуванні Повітряних сил фіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією росіян для ударів по Харківській області.

Додамо, що через ворожу атаку були вибухи у Харкові. Представники керівництва міста та області розповіли, що ворожий удар прийшовся по району житлової забудови. Крім того, удар був завданий росармією і по Дергачах Харківського району.

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За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в результаті атаки росіян виникла пожежа у трьох приватних будинках.

«Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років — гостра реакція на стрес. Всюди — виключно цивільна інфраструктура та житловий район», — зазначив Синєгубов.

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Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі були знищені всі ударні безпілотники, які запустили російські окупанти.

«Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну — задіяли 10 БпЛА типу „Shahed“. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено», — йдеться в заяві Генштабу.

Як пізніше розповів командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти атакували територію України цієї ночі не тільки «шахедами», а й ракетами.

Ворог запускав 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області рф у напрямку Харківщини. А 10 ударних безпілотників — з території тимчасово окупованого Криму.

«В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей», — розповів Олещук.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по житловому району Нікополя на Дніпропетровщині. Пошкоджені багатоквартирні будинки, є жертви та постраждалі.

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