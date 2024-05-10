«Потрібно з чогось починати»: президент Фінляндії не виключає таємних перемовин з росією для припинення війни

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі досягнення миру в Україні можливе лише через поле бою, а не через переговори. Про це Стубб повідомив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Президент Фінляндії наголосив на необхідності почати шлях до миру. Він зазначив, що відчуває щире прагнення миру з боку українського керівництва.

«Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після розмови із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру», — зазначив Стубб.

Президент Фінляндії нагадав, що Зеленський запросив лідерів кількох країн на саміт миру, запланований на 15−16 червня 2024 року у Швейцарії. Стубб сподівається, що у заході візьме участь багато керівників держав та урядів, а також відбудеться зустріч з росією, навіть якщо це може відбутися непомітно. Однак він підкреслив, що наразі єдиний шлях до миру лежить через поле бою.

Александр Стубб також підтримав постачання допомоги Україні та наголосив, що підтримка з боку Заходу, як економічна, так і військова, має бути безперервною. За словами президента Фінляндії, путін розуміє лише силу та будь-який прояв слабкості може спровокувати його напад.

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