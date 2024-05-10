Була серйозна пожежа: вночі невідомі дрони атакували НПЗ біля москви

В росії продовжуються пожежі на нафтопереробних заводах та нафтобазах. Сьогодні вночі у Калузькій області рф спалахнув черговий нафтопереробний завод.

ВІДЕО ДНЯ

РосЗМІ пишуть, що на «Першому заводі» спалахнули три ємності з дизельним паливом та ємність з мазутом.

Влада області вже запевнила, що постраждалих немає, а загоряння загасили.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, близько першої години ночі почули звуки БПЛА, що пролітають, а потім кілька потужних вибухів у селищі міського типу Полотняний завод, в якому знаходиться НПЗ «Перший завод».

РЕКЛАМА

«Перший завод» є найбільшим НПЗ у Калузької області з номінальною потужністю переробки товарної нафти та газоконденсату на 1,2 мільйона тонн на рік. Раніше цей завод вже атакували безпілотники у березні. Тоді влада області заявляла, що в районі Калуги збито декілька безпілотників.

РЕКЛАМА

Крім того, за інформацією російського міноборони, атака дронів була на Брянську, Бєлгородську області та Підмосков'я. Всі дрони начебто росіяни збили.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 9 травня в результаті атаки українських дронів, загорілась нафтобаза у Краснодарському краї.

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook