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Світ

Була серйозна пожежа: вночі невідомі дрони атакували НПЗ біля москви

10:55 10 травня 2024
люди

В росії продовжуються пожежі на нафтопереробних заводах та нафтобазах. Сьогодні вночі у Калузькій області рф спалахнув черговий нафтопереробний завод.

РосЗМІ пишуть, що на «Першому заводі» спалахнули три ємності з дизельним паливом та ємність з мазутом.

Влада області вже запевнила, що постраждалих немає, а загоряння загасили.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, близько першої години ночі почули звуки БПЛА, що пролітають, а потім кілька потужних вибухів у селищі міського типу Полотняний завод, в якому знаходиться НПЗ «Перший завод».

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«Перший завод» є найбільшим НПЗ у Калузької області з номінальною потужністю переробки товарної нафти та газоконденсату на 1,2 мільйона тонн на рік. Раніше цей завод вже атакували безпілотники у березні. Тоді влада області заявляла, що в районі Калуги збито декілька безпілотників.

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Крім того, за інформацією російського міноборони, атака дронів була на Брянську, Бєлгородську області та Підмосков'я. Всі дрони начебто росіяни збили.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 9 травня в результаті атаки українських дронів, загорілась нафтобаза у Краснодарському краї.

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