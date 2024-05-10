Одужання принцеси Уельської, схоже, йде повним ходом. Вона продовжує лікування і відновлення вдома, у Віндзорі, після того, як в неї діагностували рак.

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Свідченням того, що стан здоров'я принцеси Кейт покращується, є нещодавнє повідомлення Кенсінгтонського палацу про те, що 41-річний принц Вільям візьме участь у двох публічних заходах і покине Віндзор на один вечір, пише видання Hellomagazine. Нагадаємо, від початку року принц Вільям змінив свій робочий графік, щоб підтримати дружину і трьох маленьких дітей: десятирічного принца Джорджа, дев'ятирічну принцесу Шарлотту і шестирічного принца Луї.

Так, Вільям здійснить офіційний візит до Корнуоллу та на островів Сіллі — перший після того, як став герцогом Корнуольським. В місті Ньюквей він відвідає місце, де буде збудовано перший в Герцогстві Корнуолл проєкт житла для бездомних. Проєкт, реалізований спільно з корнуольською благодійною організацією St Petrocs, забезпечить 24 будинки для знедолених всебічною підтримкою.

Потім батько трьох дітей відвідає пляж Фістрал, де зустрінеться з організаціями, які ним опікуються. А далі принц Вільям поїде на острови Сіллі до гавані Святої Марії, яка перебуває у віданні герцогства та обслуговує пасажирів і судна. Він поспілкується з портовими операторами, а потім відвідає громадську лікарню Святої Марії.

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Крім того, повідомлялося, що принц Уельський здійснить ще кілька зустрічей до липня, коли його діти підуть на літні канікули.

Нагадаємо, 17 січня 2024 року Кенсінгтонський палац оголосив в заяві, що Кейт перенесла операцію на черевній порожнині в лондонській клініці, тому Вільям тимчасово відійшов від королівських обов'язків, щоб піклуватися про сім'ю. А вже 22 березня принцеса Кейт підтвердила, що у неї діагностували рак, вона проходить курси профілактичної хімієтерапії.

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За інформацією The Times, принц Вільям планує «збільшити свій щоденник публічних виступів протягом наступних двох місяців».

Раніше близька подруга принца та принцесси Уельських розповіла, через які важкі випробування вони зараз проходять.

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На фото: Принц Вільям і Кейт Міддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

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