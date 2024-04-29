Сильний поштовх для боротьби: що допомагає Кейт Міддлтон лікувати онкологію

Кейт та її свекор — король Чарльз ІІІ — стали надзвичайно близькими в останній час, і їхні стосунки ще більше поглибилися, оскільки обоє мужньо боряться з раком, пише британський новинний канал GBnews.

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І тепер Кейт отримала величезний фізичний і психічний поштовх від новини про те, що король одужує і може повернутися до виконання державних обов'язків, допомагаючи їй самій боротися зі смертельною хворобою, розповіла журналістка Дженні Бонд.

Вона сказала: «Я думаю, що Кейт дуже віддана своїй ролі, і вона знає, що в лавах королівської сім'ї утворилася величезна прогалина: вона не працює, Вільям не працює через неї, і король не працює».

Принцеса Кейт отримала величезний поштовх у боротьбі з раком завдяки поліпшенню здоров'я короля Чарльза, стверджує провідний королівський експерт.

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«Тож Чарльз, який повернувся до виконання деяких публічних обов'язків, безумовно, змусить її відчувати себе, я думаю, трохи більш розслабленою щодо відпочинку, якого вона так потребує і якого вона так хоче».

Принцеса відійшла від своїх публічних обов'язків, оскільки вона продовжує профілактичну хіміотерапію від невідомої форми раку. Прогалини в складі королівської сім'ї були очевидні протягом останніх місяців, але тепер Букінгемський палац видав дорожню карту повернення короля до виконання державних обов'язків.

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Бонд додала: «Вони збираються розпочати з дуже доречного візиту. Король з королевою відвідають онкологічний центр, де зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами». У червні на прохання уряду монарх прийме з державним візитом імператора та імператрицю Японії.

Наразі немає жодної інформації про те, коли принцеса Уельська повернеться до виконання державних обов'язків.

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Нагадаємо, що Кейт, чия відсутність викликала широкі спекуляції на початку цього року, провела час вдома зі своєю сім'єю після того, як минулого місяця поділилася відео, в якому розкрила свій діагноз раку.

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