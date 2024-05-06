«Вони проходять через пекло»: шокуюче зізнання подруги родини принца та принцеси Уельських

У березні Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, повідомила, що у неї діагностували рак. Принцеса сказала, що зараз вона проходить профілактичну хіміотерапію. У відеозверненні, опублікованому на X (раніше Twitter) Кенсінгтонським палацом, Кейт Міддлтон додала, що вона перебуває на «ранній стадії лікування». На тлі цього дизайнерка і подруга пари Амая Аррієта у розмові з The Telegraph сказала, що обидва члени королівської сім'ї проходять через «пекло».

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«У мене розбите серце. Я думаю, що вони проходять через пекло. Я сподіваюся, що вони повернуться. Це дуже особисте», — сказала пані Аррієта.

Вона була дизайнером багатьох образів трьох дітей пари: 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти і 6-річного принца Луї. Дизайнерка іспанського походження сказала: «Вперше я зрозуміла, що принц Джордж носить мій одяг, коли була в Waitrose і побачила його фотографію на обкладинці журналу Hello! Це був хвилюючий момент, тому що вони приходили до нас, але ви ніколи не знаєте, чи будуть вони це носити насправді».

Вона тісно співпрацює з Марією Терезою Турріон Борралло, нянею дітей, щоб створювати вбрання для Джорджа, Шарлотти і Луї, в тому числі для особливих подій, таких як весілля принцеси Євгенії в 2018 році, дні народження і щорічна поїздка королівської сім'ї до церкви на Різдво, як повідомляє видання.

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«Часто це дуже стислі терміни. Ми зробимо для них все, що завгодно… І діти завжди виглядають приголомшливо в результаті. Одягаючи членів королівської сім'ї, я дуже пишаюся тим, як вони виглядають», — розповіла Амая Аррієта.

Тим часом, принц Вільям нещодавно поділився новинами про стан здоров'я своєї дружини, повідомляє E! Online. Під час виступу принца Уельського 30 квітня на урочистому відкритті нового центру благодійної організації James Place Newcastle хтось із натовпу поцікавився станом Кейт Міддлтон.

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«Все добре, дякую. У нас все добре», — відповів принц Вільям на відео, яке швидко поширилося в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон спростовує головну претензію принца Гаррі.

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