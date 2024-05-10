Готується «полювання на ухилянтів»? В Києві ОСББ почали складати списки чоловіків для військкоматів

Новий закон про мобілізацію ще не набрав чинності, а в деяких містах України вже йде «полювання» на ухилянтів.

Зокрема, в Києві Печерська райдержадміністрація запросила від голів місцевих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), жилово-будівельних кооперативів (ЖБК) та ОСН — органів самоорганізації населення списки військовозобов’язаних, які потрібно передати до ТЦК та СП.

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Про це пише ТСН.UA.

Йдеться про те, що у мережах ще з середи квітня публікують лист з такою вимогою. Це викликає певну стурбованість у мешканців, адже люди й без того знають, що вони зобов’язані прийти до ТЦК, щоб оновити свої данні.

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«Запит щодо дій районних ТЦК та СП поза межами компетенції Київської міської військової адміністрації. За словами представників пресслужби КМВА, це питання варто адресувати до Міністерства оборони України», — так відповіли у КМДА на запит видання.



Своєю чергою, у Міноборони запевнили, що відповідати на такі питання не можуть, бо більше про тонкощі мобілізації знають у Генеральному штабі, а саме у Сухопутних військах, яким підпорядковані ТЦК та СП, передає ТСН.

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Але новина про «полювання на ухилянтів» продовжує ширитися телеграм-каналами, збурюючи людей.

Видання зазначає, що безпосереднє керівництво ТЦК та СП й контроль за їхньою діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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В Управлінні зав’язків з громадськістю ЗСУ наголосили, посилаючись на нормативні документи Кабміну, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Також призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибувати за викликом районних (міських) ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на збірні пункти, призовні дільниці, до ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях).

Щодо збору списків військовозобов’язаних по районах, то Управління пояснює це необхідністю «своєчасного оповіщення громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини».

Тому органи місцевого самоврядування і просять від керівників ОСББ, ЖБК та ОСН надавати такі списки — це вимога закону.

Нагадаємо, що після того, як новий закон про мобілізації набере чинності, органи місцевого самоврядування (міські та селищні ради) будуть зобов'язані брати участь у мобілізаційних заходах, в тому числі й готувати списки військовозобов'язаних.

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