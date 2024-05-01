У Закарпатському ТЦК пояснили «полювання» на далекобійників

В Україні розгорівся скандал через те, що співробітники ТЦК мобілізовують далекобійників одразу після в'їзду в Україну, знімаючи їх прямо з рейсів. В Закарпатському ОТЦК та СП пояснили таку практику.

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«Водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України, як і інші. Під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів. Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання», — йдеться у повідомленні.

В ТЦК наголосили, що система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком.

«Наостанок нагадуємо, що проти нашої держави триває повномасштабна агресія, і перемогти ми можемо тільки об’єднавшись і спрямувавши всі свої зусилля на боротьбу. Закликаємо громадян самостійно і вчасно оновлювати свої військо-облікові дані», — повідомили в ТЦК.

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Як писали «ФАКТИ», Верховна Рада планує багаторазово збільшити штрафи за порушення правил військового обліку.

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