Так роблять в туалетах Пекіна та Гонконга: як китайці позбавляються засмічення в унітазі (відео)

Попри те, що Китай в наші часи — країна з високою культурою та неймовірним рівнем обслуговування, люди в ній залишаються людьми, зі своїми (не завжди правильними) звичками. Іноді деякі з них так можуть забити унітаз, що ніякі «французькі таблетки» не допоможуть.

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Проте, китайські чоловіки знаходять вихід навіть в такій ситуації й діляться при цьому своїм досвідом.

«Звичайно, можна зателефонувати в домоуправління або викликати професійного майстра, але це обійдеться в сотні юанів (в столиці Китаю порівняно високі зарплати, і, відповідно, вартість послуг)», — розповідає автор ролика.

Тому він пропонує застосувати звичний вантуз у вигляді щітки, але з невеликим «вдосконаленням».

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Йдеться про те, що щітка розміщується у целофановий пакет і добре зав'язується. Якщо засмічення надто велике, то можна взяти ще оди чи два поліетиленових пакети, обмотавши зверху чорним пакетом для сміття.

Завдяки цьому «вдосконаленню» збільшується площа щітки-вантуза і, відповідно, її «пробивна сила». Всі компоненти добре скручуються — з тим, щоб вони стали одним цілим.

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Після цього рухами вперед-назад «супервантуз» створює тиск, і виштовхує засмічення в отвір і далі в каналізацію.

«Як бачите, ми не витратили жодного юаня, і вирішили проблему, яка здавалася дуже складною. Сподіваюсь, що у найближчі тижні унітаз не буде забиватись», — резюмує китайський новатор.

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А фахівці клінінгової компанії поділилися своїм лайфаком, як зробити унітаз ідеально білим.

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