Виблискуватиме весь будинок: метод «три ложки» допоможе очистити наліт в унітазі, чорнющі сковорідки і навіть духовку

Боротьба з давніми забрудненнями у квартирі може бути дуже виснажливою. Але якщо вдаватися до допомоги не магазинних сумнівних засобів, а домашніх з натуральних компонентів, впоратися з очищенням предметів в оселі вдасться набагато простіше та ефективніше.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, чи справді швидке прибирання у будинку з саморобним мийним засобом — реальність, розповідає Ukr.Media.

Завдяки способу «три ложки» у квартирі можна очистити все, починаючи зі столового знаряддя і закінчуючи унітазом.

На відміну від багатьох магазинних засобів для чищення, цей засіб, зроблений оригінальним способом. «Три ложки», не має у своєму складі ПАРів (поверхнево-активних речовин, які далеко не завжди безпечні у використанні).

РЕКЛАМА

Річ у тім, що засоби з ПАРами здатні не тільки видалити бактерії, а й зруйнувати верхній шар поверхонь. До того ж після застосування подібних засобів для чищення (навіть після найретельнішого їх змивання) може залишитися тонка плівочка, яку не можна назвати екологічною.

За допомогою «три ложки» можна прибирати і в зоні для готування їжі, і у ванній кімнаті. У чому ж полягає його суть? Знадобиться столовий оцет, харчова сода і звичайний засіб для миття посуду, виробнику якого ви довіряєте.

РЕКЛАМА

Суміш із цих інгредієнтів здатна і знищити бактерії, і видалити стійкі забруднення, і навіть продезінфікувати поверхні. Головне — візьміть по 1 ст. л. всіх перерахованих вище інгредієнтів. Гарненько їх змішайте.

Якщо ви вирішили очистити будинок, озброївшись таким саморобним засобом, пам'ятайте, що його необхідно використовувати тільки в рукавичках. До слова, замість столового оцту ви можете взяти 1 ст. ложку перекису водню. Він також чудово впорається з таким завданням, як очищення приміщення. Ви можете повернути блиск за допомогою цього засобу і столовим приладам, і газовій плиті, і навіть сковороді, видаливши всі жирові відкладення.

РЕКЛАМА

Якщо ваша мета — очистити сильно забруднені поверхні або ж сантехніку, рекомендуємо після нанесення саморобної пасти накрити її пакетом або харчовою плівкою. Залиште суміш у такому стані на 20 хвилин. За цей час її очисні властивості посиляться.

«Ви перестанете купувати магазинні засоби, щойно випробуєте метод „три ложки“. Адже завдяки йому ваш будинок почне сяяти», — запевняють автори методу.

Раніше ми писали про те, для чого господині кладуть сірники у шафку з крупами, а мило — до кишені одягу.

333

Читайте нас у Facebook